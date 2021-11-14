法國血洗哈薩克！麥巴比轟4粒平63年紀錄

法國周日(14日)凌晨於2022年世盃歐洲區外圍賽D組，主場以8比0血洗哈薩克，基利安麥巴比弗到爆個人食出「大四喜」，賓施馬下半場入兩粒，帶領法國以7戰4勝3和提前出線，取得世盃入場券。

麥巴比於6分鐘接應隊友傳球，球不着地推射破網，為法國展開入球騷，佢僅用咗32分鐘就完成帽子戲法，到下半場法國愈戰愈勇，賓施馬於4分鐘內攻入兩粒，將比數繼續擴大，拉比奧特及基沙文各入一球，至87分鐘基利安麥巴比錦上添花為球隊埋齋，攻入第4球，包辦今場比賽嘅一半入球。

今仗法國入咗8個入波，當中有5球都同麥巴比有關，佢完成大四喜之外仲有一次助攻，成為自1958年名宿方亭之後首位為法國攻入4球嘅球員，難怪佢賽後都要收藏比賽波作為留念。

法國喺外圍賽表現強勢，踢7場未輸過，家陣以4勝3和喺積分榜獲15分，拋離次位嘅芬蘭4分，提早鎖定出線資格。作為上屆世盃冠軍功臣之一嘅麥巴比賽後表示:「我哋希望畀自己一個衞冕嘅機會，能夠參戰世界盃係大家嘅夢想，球迷又享受，所以我哋會爭取。我哋要尊重比賽及對手，一定全力以赴到比賽結束。」

至於同組嘅芬蘭在10人應戰下，以3比1擊敗波斯尼亞，領先第3位烏克蘭2分，仍有望取得附加賽資格，不過芬蘭最後一輪賽事，主場對法國，唔知對手肯唔肯放水呢？