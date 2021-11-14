伊巴謙莫域終極一戰　救唔救瑞典呢？

世界盃外圍賽歐洲區B組壓軸關鍵大戰，西班牙於塞維利亞迎戰瑞典，爭奪直接出線權。瑞典上場爆大冷不敵格魯吉亞，送西班牙上B組榜首，「鬥牛兵」手執出線主動權，主場出擊可以睇定嚟食，預計會採用控球在腳踢法，加上兩軍近5次交手，全部上半場不分勝負

，今場再追半場和啱數。（有線661及601台周一凌晨3時45分直播）

未踢上輪之前，西班牙落後瑞典兩分，點知賽後出現戲劇性變化，瑞典作客格魯吉亞，強陣出擊下竟然慘吞兩蛋，將榜首位置拱手相讓畀同日贏波嘅西班牙。現時「鬥牛兵」領先瑞典1分，以往西班牙對住瑞典都係贏多輸少，今場形勢上和波都得，梗係可以睇住嚟食。

傳控踢法唔同你急

慣用巴塞隆拿體系戰術嘅西班牙領隊安歷基身經百戰，當然知道點樣搓住個波等機會，正所謂你急佢唔急，預計佢中場會委派布斯基斯控制比賽節奏，再利用佐治高基幫手喺中場掃盪，減少後防壓力，今場只要唔輸就搞掂。

瑞典雖然重召伊巴謙莫域，但呢名40歲老將近3次為「藍黃軍」上陣都未能取得入球，今場一旦落後更難翻身，所以都會先打穩陣波，希望可以把握機會，務求一擊即中創造奇迹。翻查紀錄，兩軍近5次交手全開半場和，今場再開出機會極高。

直播表

周日10:00pm 世盃外 克羅地亞Vs俄羅斯

有線661、601台

周一1:00am 世盃外 阿美尼亞Vs德國

有線661、601台

周一1:00am 世盃外 北馬其頓Vs冰島

有線664、604台

周一1:00am 世盃外 列支敦士登Vs羅馬尼亞

有線662、602台

周一3:45am 世盃外 西班牙Vs瑞典

有線661、601台

周一3:45am 世盃外 葡萄牙Vs塞爾維亞

有線662、602台