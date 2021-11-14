58歲倪夏蓮寶刀未老　與國乒新秀演「嫲孫對決」

58歲「乒乓大媽」倪夏蓮在WTT常規挑戰賽斯洛文尼亞站，再寫不老傳說，先贏1997年出世的國乒主力王藝迪，再淘汰26歲的瑞典女將Linda Bergstrom，昂然勇闖決賽，將與22歲的中國新秀劉煒珊爭冠，合演一幕「嫲孫對決」。

今年夏天在東京奧運上第五次代表盧森堡的倪夏蓮已成傳媒的熱話，雖然首圈力拼7局不敵南韓的17歲新星申裕斌，但精彩表現贏盡掌聲；然而奧運過後，這位年近花甲之年的前中國國手未有停下來，繼續參戰WTT賽事，盡量享受每一場比賽。

她在斯洛文尼亞站8強戰，與近況大勇的中國隊主力王藝迪打得精彩，王藝迪是剛在中國全運會上連挫奧運金牌陳夢及銀牌孫穎莎等為遼寧奪得女單金牌，而倪夏蓮對住這位24歲國乒積極搶攻，最終以3比2爆冷殺入4強，非常興奮，就連場邊觀戰的老公兼教練丹尼爾臣，也忍不住要即場送上深情一吻作為獎勵。

同日上演的7局4勝制準決賽，這位老將遇上瑞典正值當打的Linda Bergstrom，落後兩局的情況下連贏對手四局以4比2殺退對手，昂然躋身決賽，將與22歲的中國新秀劉煒珊爭后冠。」

1963年出生於浙江嵊州的倪夏蓮，於1978年加入上海隊，1979年以16歲之齡在當年的第四屆全運會上，以奇兵姿態一路擊退曹燕華、童玲等世界名將，憑出色表現奪得女單亞軍，並於同年入選國家隊。在80年代倪夏蓮坐穩中國女乒主力位置，並在83年拍住耿麗娟、曹燕華、童玲三位隊友奪得女團世界冠軍，更夥拍郭躍華奪得混雙金牌。

至1986年23歲的她急流勇退，離開國家隊到上海交大深造，而1989年隨着出國熱潮前往歐洲，後來更嫁到盧森堡，在歐洲乒壇憑着其長膠正膠倒板快攻的打法所向披靡；39歲時與第一任丈夫離婚，後來遇上盧森堡國家隊主帥丹尼爾臣，情定終身，更以夫妻檔並肩出戰今屆東京奧運。3年後巴黎奧運會否再有機會見到屆時已「登陸」（60歲+）的這位「乒乓大媽」，丹尼爾臣表示如果她能保持健康，一切夢想皆可成真。