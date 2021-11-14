精英運動員善心滿滿　走訪12區愛心送暖

由精英運動員發起的愛心送暖行動，今年已踏入第十七個年頭，承接過往活動的成功，今年再度舉辦。多名香港精英運動員聯同香港賽馬會及女青年會等機構的義工隊，組成一支超過1,100名義工的隊伍，於周六及週日分別前往探訪居住於西環、西灣河、何文田、黃大仙、牛頭角、深水埗、青衣、北區、沙田、將軍澳、天水圍、屯門共12區約2,800戶獨居人士及低收入家庭，為他們送上愛心與温暖。

為了配合今年「社區關懷、鄰里互助」的主題，香港賽馬會贊助的愛心禮物包內除了包括白米、梳打餅、快熟燕麥片、平安膏、粉絲、提子乾、罐頭湯、年曆等食物及日常用品外，屈臣氏集團及香港地壺傷健協會亦分別贊助了口罩及搓手液等的防疫用品。此外，八位香港現役及退役的精英運動員及教練，包括李靜、楊文蔚、莫宛螢、陳晞文、鄭俊樑、陳浩源、陳浩鈴、何子樂以及保良局雨川小學的家長及學生更親筆撰寫了鼓勵和慰問的心意卡。

今年在愛心送暖行動的活動中，參加的義工亦實踐了『簡單‧義』的概念，努力實踐簡樸生活、減少浪費，並行公義、關懷弱勢。義工透過親身走訪弱勢家庭，去關心他們需要，並送上實用物資。『簡單‧義』受惠家庭包括低收入家庭、新來港家庭、劏房戶、露宿者家庭、獨居長者或有特別學習需要學童家庭。

一直致力建設更美好社會的香港賽馬會作為今次活動的主要贊助機構，除了資助活動經費，亦動員120名義工隊成員參與活動，香港賽馬會公司事務執行總監譚志源更連同精英運動員代表上門探訪基層人士，為弱勢社群送上關懷。

香港精英運動員協會副會長倪文玲表示：「香港運動員在今年的東京奧運會取得一金二銀三銅的歷史佳績，努力不懈為港爭光，今日就用這種追求卓越嘅精神，推展至社區及公益服務上面。我們『香港精英運動員協會』，透過舉辦「愛心送暖」活動，希望能夠鼓勵市民加入義工行列，關懷長者及其他有需要幫助嘅人士。」