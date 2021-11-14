菁英盃　兩球挫港會 傑志締6連勝

周日（14日）「菁英盃」於小西灣運動場上演好戲，由港會對陣傑志。傑志憑加維蘭、唐建文上下半場各建一功，以2球淨勝港會，各項賽事收獲6連勝。

港會賽前表明會專注聯賽，今仗正選陣容有少部份調動，門將彼得史密夫續擔正，湯姆史密夫夥拍菲杜化鎮守後防，前場羅賓士高、安高沙、喜比特三名主力先列後備，由冼柏德、中鋒里奧負責攻堅。

至於傑志今仗亦有輪換，王振鵬把守最後一關，小將曾以行、于楊及陳傲軒齊齊擔正，丹恩奴域與傷愈復出的基爾頓先收起，入球重任落在陳肇鈞、艾力士及加維蘭身上。

開季未嘗一勝的港會，甫開賽先有入球機會，嚴天健傳直線，里奧挑過朴俊炯後順勢起腳，被門將王振鵬撲出底線。傑志之後取得較多控球權，但直至22分鐘才出現首腳中目標埋門，但于楊的遠射角度太正，門將彼得史密夫一抱入懷。上半場尾段傑志終於打開缺口，今季首次上陣的陳傲軒落底傳中，麥美倫剷波時犯手球，球證直指12碼，加維蘭操刀一射破網，半場傑志領先1比0。

領先的傑志易邊後未有放慢手腳，47分鐘陳傲軒開出角球，艾力士批頂中楣彈走。3分鐘後傑志再接再厲，由兩位今季從U18提升上一隊的球員合作，但曾以行接應陳傲軒角球，前柱衝頂僅斜出。60分鐘傑志差點再下一城，加維蘭接應直線推過門將，起腳之際被回防的菲杜化飛剷解圍。傑志攻勢浪接浪，7分鐘後丹尼左路傳中，前柱艾力士撞後，尾柱唐建文大腳抽入，傑志領先2比0。

比賽尾段傑志換入剛為港隊U23，征戰亞洲盃的陳晉一及趙聡悟。84分鐘艾力士一度將皮球送入網窩，但球證判越位在先，慘食詐胡，最終傑志維持以2比0擊敗港會，全取三分。