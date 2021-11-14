「香港環島大賽」230帆船隊決戰維港

2021帆船「香港環島大賽」周日 (14日)於維多利亞港圓滿舉行，賽事錄得約230支參賽帆船隊，競逐14個組別的錦標，盛況空前。

今年賽事設有14個級別，帆船根據不同「速度系數」分批出發，第一組於上午8時30分出發，最後一組則於11時起行；各參賽隊伍離開銅鑼灣起點後向東順時針環繞香港島一周，途經北角、柴灣、石澳、淺水灣、赤柱、經西營盤、灣仔，最後回到銅鑼灣衝線，全長約45公里。

賽事焦點落在全場最小的「雷射型」及「RS Aero型」單人帆船身上。這兩款帆船在所有參賽船隊中體積最小，船速亦最慢，當中Giles Surman 、Otto Surman 及Felix Surman三父子同場較量，成為了賽事的一大話題。

Giles Surman在早上8時30分開賽，最終在下午4時41分 33秒順利完成賽事，長子Otto Surman 則比父親快約一分鐘，在下午4時40分衝線，次子Felix Surman則因比賽途中有所失誤而退賽。

TP52型帆船「鳳凰號」是眾多船隊中，體積較大，航速較快的其中一艘帆船，船隊共有15人，包括前港隊帆船運動員湯潔芳。湯潔芳退役後由單人或雙人帆船轉戰大帆船，是次賽事更率領新丁何珈穎上場。何珈穎剛取得「香港帆船運動總會帆船訓練2級」資格，訓練時以單人船為主，她笑言首場在維港舉行的賽事便以大船應戰屬「越級挑戰」。

環島賽截航時間為下午5時正，湯潔芳去年曾與「鳳凰號」團隊出戰環島賽，以約4小時才完成賽事；今年夥拍新人上陣，最終交出一張亮麗的成績表，在下午2時38分47秒衝線，以約3.5小時完成賽事。