曼聯同意3人冬季離隊 連格減價至1000萬鎊

曼聯近年頻頻增兵之後，已經出現人滿之患，會方計劃明年1月轉會重開之後，清洗部份後備球員，英國《太陽報》指紅魔鬼準備以1,000萬鎊出售明夏約滿嘅中場連格，並將門將甸恩軒達臣、19歲中堅文治外借出去。

連格上季被外借去韋斯咸，有出色發揮，今季返回曼聯，即使上陣時間非常少，仍然射入2球及1次助攻，但領隊蘇斯克查始終唔肯重用連格，令佢意興闌珊，加上擔心無法入選英格蘭國家隊，參加明年11月舉行嘅世界盃決賽周，所以連格已下定決心，最遲等到明夏自由身離隊。

曼聯為免人財兩失，願意只收取1,000萬鎊轉會費提早明年1月出售連格，紐卡素、韋斯咸都有意簽佢。

至於門將甸恩軒達臣上季曾經為曼聯上陣26次，一度有機會同迪基亞爭奪正選位置，但今季僅上陣1次，明顯已經徹底輸畀迪基亞，為咗拯救足球事業，惟有離隊。

曼聯考慮到甸恩軒達臣年僅24歲，唔想出售佢，所以打算將佢外借，紐卡素都對佢有興趣。

19歲中堅文治同樣欠缺上陣機會，曼聯希望將佢外借出去吸收比賽經驗。