篤波唔打呔？卓林普建議破傳統迎合年輕人

一向被視為紳士運動的桌球項目，過去一直都以恤衫、長褲、背心及煲呔作為球員的比賽服飾，而「準神」卓林普則期望可以打破傳統，正爭取在下周開戰的桌球冠中冠，以較為時尚的服飾參戰。

世界排名第2的卓林普早前剛參加了美式9號波比賽，即將在冠中冠亮相的他已準備了一件與當日他參加9號波類似的黑色開領時尚襯衫，期望可以穿上走到場館。

世巡賽對這個突破亦表歡迎，但肯定不會在下月的全英賽及世錦賽上出現，這位前世界冠軍坦言：「我覺得是時間問題，很高興他們願意接受新意見，這也要為21世紀的桌球壇帶點新意。」

「這些襯衫看起來醒神，相信可以吸引更多年輕粉絲及觀眾。」卓林普早於4月已曾提過桌球整體的形象仍然不足夠：「我看到高爾夫球的服飾都不斷在變，讓年輕一代有很大的空間，我不想仍穿上一套馬甲走入克魯斯堡劇院，現今已經不是型。」

卓林普亦認為要培養新星、發展運動，需要在英國帶來新意，「可以保留長褲、皮鞋，或者可穿polo衫或有些更舒適的服裝，你不再需要每次比賽都要穿上五件服飾。」

世界桌球巡迴賽發言人周五表示:「我們很歡迎及在不同賽事試行不同參賽衣著，但暫無計劃在大型的傳統比賽，包括世錦賽，世界各地很多人都會看到球員醒目的表現。」