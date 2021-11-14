世盃外3大生死戰　名牌大衝刺！

世盃外歐洲區進入煞科最後一輪賽事，由於每組只得1個直接出線名額，榜首爭奪異常激烈。周一(15日)凌晨更會掀起外圍賽嘅高潮，A組、B組同H組分別上演生死戰，不約而同由小組「1哥」同「2哥」正面對撼，葡萄牙、西班牙同克羅地亞等名牌可唔可以進軍卡塔爾，球迷拭目以待！

A組最後一輪上演榜首生死之戰，葡萄牙主場惡鬥塞爾維亞，目前兩隊同分，葡萄牙以較佳得失球秤先，打和都可以小組首名直接出線，但身為主隊，加上擁有球王C朗助陣，相信仍會主攻求勝。由於其中一隊最低限度都有附加賽資格，塞爾維亞「冇嘢好輸」情況下，預料會豁出去搶攻，再追中位數2.5球嘅入球大。（有線662及602台周一凌晨3時45分直播）

葡萄牙上場世盃外作客同愛爾蘭打和0比0，但仍然力壓塞爾維亞，位列榜首，上場失分影響不大，因為無論如何，葡軍今場必須保住不敗，先至可以取得直接出線資格。因此，葡萄牙上場其實有所留力，排陣上收起部分主力，等待今場同塞爾維亞決一死戰。

當然，葡萄牙主場出擊一向好有把握，佢哋跨屆近10場世盃外主場全勝，近6次主場全開總入球3球或以上，預料會挾地利優勢搶攻，力爭盡快入波，令塞爾維亞難以翻身。不過，中堅比比停賽，可能令防線添上隱憂。

對賽往績旺大盤

另一邊廂，塞爾維亞由於日前冇世盃外賽事，僅同卡塔爾踢熱身賽，結果大勝4比0；領隊史杜高域排出343陣式，演練進攻戰術，目標直指今場全取3分。事實上，塞爾維亞今場無論和或輸都獲附加賽資格，當然贏波直接出線更理想，所以有晒保險之下，塞爾維亞大可放膽踢進攻足球博一博。

雙方首循環交鋒，塞爾維亞落後兩球，都可以扳平2比2，韌力十足，加上兩隊近5次對賽有4次總入球達3球或以上，入球大值博。

B組壓軸關鍵大戰，西班牙於塞維利亞迎戰瑞典，爭奪直接出線權。瑞典上場爆大冷不敵格魯吉亞，送西班牙上B組榜首，「鬥牛兵」手執出線主動權，主場出擊可以睇定嚟食，預計會採用控球在腳踢法，加上兩軍近5次交手，全部上半場不分勝負，今場再追半場和啱數。（有線661及601台周一凌晨3時45分直播）

未踢上輪之前，西班牙落後瑞典兩分，點知賽後出現戲劇性變化，瑞典作客格魯吉亞，強陣出擊下竟然慘吞兩蛋，將榜首位置拱手相讓畀同日贏波嘅西班牙。現時「鬥牛兵」領先瑞典1分，以往西班牙對住瑞典都係贏多輸少，今場形勢上和波都得，梗係可以睇住嚟食。

傳控踢法唔同你急

慣用巴塞隆拿體系戰術嘅西班牙領隊安歷基身經百戰，當然知道點樣搓住個波等機會，正所謂你急佢唔急，預計佢中場會委派布斯基斯控制比賽節奏，再利用佐治高基幫手喺中場掃盪，減少後防壓力，今場只要唔輸就搞掂。

H組終極戰由榜首俄羅斯作客排次名嘅克羅地亞。俄羅斯目前以兩分領先，今仗只要保持不敗，就可以晉級決賽周，球隊自從由卡賓執教後，表現突飛猛進，尤其防守力相當強橫，今場以不敗為大前提下，勢必堅守城池，受讓半一，必捧下盤！（有線661及601台周日晚10時直播）

俄羅斯自從今夏歐國盃分組賽出局後，成功請到名將卡賓執教，呢位52歲教頭曾教過馬略卡、羅斯托夫等球會，佢接手後立即為國家隊進行改革，包括爭議性棄用多年來首席射手迪斯尤巴，防線就重用22歲嘅迪伊夫作為重心，改革效果亦出奇地理想。俄羅斯喺卡賓執教嘅6場比賽，合共取得5勝1和，而且6場比賽只係失過1球，包括上仗6比0大破塞浦路斯，戰鬥力極強。

近5對賽4次和波

克羅地亞上仗以7比1狂數馬爾他，但目前仍以兩分落後俄羅斯，為首名出線今仗非勝不可。不過克軍防守令人擔心，上月主場被斯洛伐克逼和2比2，成為依家出線處於被動嘅主因，今仗形勢上焗攻，更令俄羅斯有機可乘。克羅地亞近年面對俄羅斯未見優勢，過去5次交鋒，法定時間內有4次打成平手，俄羅斯今場有力保住不敗，下盤值得捧場。

瑞典雖然重召伊巴謙莫域，但呢名40歲老將近3次為「藍黃軍」上陣都未能取得入球，今場一旦落後更難翻身，所以都會先打穩陣波，希望可以把握機會，務求一擊即中創造奇迹。翻查紀錄，兩軍近5次交手全開半場和，今場再開出機會極高。