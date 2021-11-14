蘇斯克查沉迷打機　教曼聯一鑊泡

曼聯今季以衝冠為目標，但聯賽接連不敵死敵利物浦及曼城後，恐怕捧盃機會不大，領隊蘇斯克查戰術理念同臨場調動更備受質疑，英國傳媒調查所得，曼聯搞成咁，極可能同蘇帥沉迷打機有關。

英國《每日星報》爆料，蘇斯克查一直係電腦遊戲《FOOTBALL MANAGER》長期擁躉，喺佢執教莫迪年代，已經沉迷其中，仲話呢隻Game對佢教波好大幫助，入主曼聯後，蘇帥繼續靠呢個遊戲幫佢解謎。佢喺2016年曾表示：「呢隻Game真係好神奇，我喺入面學到好多教波知識，佢哋同現實好吻合，我好多球員都喺個Game入面，令我更理解足球。」

靠隻Game教波，教莫迪都仲可以，但去到英超就唔Work喇，《FOOTBALL MANAGER》就算幾像真，始終都係模擬遊戲，整錯嘢可以重頭再來，但現實世界唔得喎！

另外《太陽報》再爆料，曼聯管理層對於蘇斯克查請假返挪威嘅舉動，感到震驚，認為佢喺球隊低迷時間放假，不太適合，令管理層好唔舒服；與此同時，李斯特城主帥羅渣士被發現喺柴郡搵樓，有推測認為佢有機會接掌曼聯，甚至有人推測最快會喺聖誕節前接手。