李旭川大專盃最後探戈　望以身作則感染隊友

大專盃男子籃球分組賽周日（14日）於聯校運動中心室外籃球場舉行第三周賽事，嶺南大學首周大敗給香港教育大學後，是日再以58比82不敵上屆季軍香港城市大學。不過兩場敗仗未有打擊李旭川，作為嶺大唯一甲組球員，來到自己最後一屆大專盃，他期望感染隊友，認真對待籃球：「希望他們可以對自己更有要求，因為最大的動力永遠是來自自己，同自己說聲加油吧！」

由高級文憑讀到學士課程，今年已是建龍飛馬控衞李旭川第7年大專盃，他笑說：「還有兩科，應該讀完這個sem就完了。」朱梓鎔等建龍隊友先後離隊後，李旭川成為嶺大資歷最深的球員，回顧自己的大專生涯，他說開心過亦頹過，最開心的要數2017年成龍挑戰盃，首嚐冠軍（2017年冠軍）滋味。

今年嶺大在大專盃與中大、教大、城大、科大及職訓局同組，首仗先被教大大炒97比54，今場再以24分之差告負，此戰得7分的李旭川自言表現未如理想，但他喜見球隊心態有重大改善：「嶺南沒有穩定的班底，好似每兩年就要重新來過，今年是我的最後一年，挑戰亦是最大的一年，但我更想為球隊貢獻更多，讓年輕隊友學到更多。好開心見到他們有進步，更認真對待比賽。」「阿川」直言出線機會不大，但希望隊友透過比賽愈來愈強，提升個人能力，展望來年。

同日尾場，香港理工大學憑葉耀邦狂轟29分，以92比76擊敗珠海學院，取得小組兩連勝。女子組方面，香港浸會大學全場轟入14球3分，以121比25大勝香港樹仁大學，另外香港大學以73比55贏香港城市大學，同樣錄得兩連勝。