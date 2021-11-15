葡萄牙臨尾香失直接出線權　C朗黯然落淚

C朗拿度嘅終極世盃夢遇上沉重打擊！周一(15日)凌晨世盃外A組最後一仗，葡萄牙主場對塞爾維亞喺只要和波就出線情況下，竟然喺完場前被「絕殺」反勝為敗，將直接出線資格送畀塞爾維亞。葡萄牙痛失首名後將落入附加賽，C朗完場後亦坐喺草地上黯然落淚。

賽前葡萄牙同塞爾維亞同分，而葡萄牙有較佳得失球排榜首，今場打和就可以首名出線，葡軍主場出擊亦有完美開局，貝拿度施華前場逼甩對方守將後，交畀連拿度辛捷士輕鬆射入。不過塞爾維亞之後反攻威脅極大，杜辛華荷域曾經射門中柱，33分鐘杜辛泰迪治禁區外施射，葡軍門將魯爾柏迪斯奧「彈琵琶」失守，半場踢成1比1平手。

換邊後戰情陷入膠著，葡萄牙希望可以保住和波戰果，但係反擊效果麻麻，去到90分鐘都係頂唔住，塞爾維亞前鋒阿歷山大米祖域接應傳中，無人看管下頂入致勝球，隊長C朗失波後表現激動，完場後更失落坐喺地上，而且有用手抹眼淚嘅動作，相當落寞。

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葡萄牙今場防守出現唔少錯漏，但C朗嘅演出亦令人失望，佢全場3次射門都未能命中目標，只有26次傳球而成功率得77%，而且仲有10次失去控球權紀錄。葡萄牙領隊費蘭度山度士賽後表示：「我哋領先後踢得太緊張同保守，葡萄牙嘅DNA係控球，呢個係我嘅責任，但我肯定葡萄牙最後都會去到卡塔爾。」