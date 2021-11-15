第10位起步上演大逆轉　咸美頓爭總冠軍仲有機

平治車王周日（14日）在F1巴西站盡顯王者本色，在第10位起步的咸美頓全程表現強勢，開步已相當進取不斷超車，僅用5圈已排到第3，最終超越麥斯韋斯塔本贏得今站冠軍，捧走今季個人第6站錦標，總成績追近紅牛車神，爭第8屆總冠軍仍有機會。

今站在聖保羅賽道舉行，日前的排位賽一度令形勢混亂，平治車手保迪斯排頭位，而紅牛的韋斯塔本及法拉利的沙恩斯分別排第二及三位，7屆世界冠軍咸美頓則衝得第5，但由於更換了內燃機，被賽會處罰後退5位，要在第10位起步，令爭標形勢險峻。

正賽開跑，矢志要爭奪總冠軍的韋斯塔已搶先超越保達斯，很快霸佔頭位，而在排位賽甚為輸蝕的咸美頓起步之後見車過車，很快已升到第6位，繼而不斷搶攻，5個圈後已升上第3，隨着車手們完成兩停再把握機會，「咸爺」於第48圈已追到韋斯塔本身後，到51圈左右一直保持落後韋斯塔本1秒之內，至第58圈「咸爺」再發動試圖超越，但被韋斯塔本擋住超車路線，而一圈之後咸美頓抓緊機會，成功超越韋斯塔本升上首位，直至衝向終點，以1小時32分22秒851率先完成。

這個冠軍對於咸美頓爭取衞冕相當關鍵，在車手榜與韋斯塔本縮小距離至14分，目前車手榜形勢，今站獲亞軍的紅牛車神韋斯塔本以332.5分續居榜首，咸美頓以318.5分獲次席，保迪斯以203分排第3。