港超聯　黃威打電競：大球場踢決賽咁緊張

香港足球總會與香港電競總會周一（15日），於CGA 香港電競館合辦由中銀人壽冠名贊助的「香港電競足球代表隊2022選拔賽」啟動禮，當中3名效力香港U23的球員，包括黃威、吳子聰及顏翱天亦獲邀出席參加《FIFA 22》表演賽，活動過後黃威笑指比賽時承受很大壓力，猶如「香港大球場踢緊決賽」，希望電競運動在未來能發展成職業。

今次《FIFA 22》表演賽以2打2的形式進行，安排於壓軸舉行，由香港U23面對「2018年亞洲運動會香港電競代表隊」，這支港超聯新軍派出2名年輕球員吳子聰及顏翱天（Sky)出戰，而有經驗的黃威則化身「教練」，負責在旁指導，最終成功以2比0擊敗對手。在現場嘉賓加上收看直播的觀眾眾目睽睽下，三人賽後坦言感到很大壓力，當中「子聰」及Sky表示因害怕獻醜，當時「出哂手汗」，Sky 更透露自己早上特意「加操」，務求能盡快入局；至於黃威則笑指：「好似喺香港大球場踢緊決賽咁，有咁多大人物喺到，唔多唔少都有啲壓力嘅。」

電競運動近年急速發展，更被亞運會首度列入正式項目，熱愛玩「傳說對決」的黃威，希望它在未來能發展成職業：「電競項目喺全世界都有好好發展，希望政府多啲資助，令到呢樣嘢可以成為職業，畀年輕人多一條出路。」

另外「子聰」及Sky能夠勝出表演賽當然有一定實力，被問到會否參與今次選拔賽，他們透露平常亦有玩足球遊戲的習慣，但絕非「課金玩家」，會視乎比賽時間，以及自身球隊的質素再作決定，但強調會以香港U23的比賽、訓練行先。

香港足球界及電競運動界最大盛事 - 中銀人壽冠名贊助FIFAe Nations Series 2022「香港電競足球代表隊 2022選拔賽」，今年為第二屆舉行，將於2021年11月15日起至11月22日，透過香港足總網站接受網上報名，並於11月25日及26日進行１對１線上預選賽。預選賽以單敗淘汰賽形式進行，勝出的8強參賽者將可參與12月３日於CGA香港電競館舉行的決賽。

今屆選拔賽會以《FIFA22》的［90 OVR］模式在 PS4主機平台線上進行。屆時勝出的冠、亞、季軍共五位選手，除代表香港出戰「FIFAe Nations Cup 2022」及贏取超過港幣三萬元的獎金及獎品外，更將有機會代表香港出戰首設電競項目的「2022年杭州亞運會」，詳情如下：

報名時間：2021年11月15日起至11月22日

決賽場地：CGA 香港電競館

參賽資格：年滿16歲或以上，持有有效香港特別行政區護照及永久性居民身份證

比賽平台：Playstation 4

賽制：單敗淘汰制 90 OVR

遊戲模式：1v1 線上友誼賽

線上預賽：2021年11月25及26日

線下決賽：2021年12月3日

港隊名額：冠、亞、季軍，將代表香港出戰 (共五人)

獎金及獎品：

冠軍 - 總值港幣$15,000

亞軍 - 總值港幣$8,000

季軍 - 總值港幣$5,000

以及其他豐富禮品