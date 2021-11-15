成功兌現！吳安儀搵奧蘇練波：好夢幻

即將要歷史性出戰桌球全英賽的香港「四眼Cue后」吳安儀，正積極備戰，周日更終於如願以嘗，與球壇經典的「火箭」奧蘇里雲練習，相信這位巨星級的陪練可為她注下超極強強心針。

能夠與奧蘇里雲對戰相信是很多桌球員夢寐以求，而獲得世界桌總發出兩年參賽外卡的香港「Cue后」原本在夏天的桌球聯賽已經有機會，她與奧蘇等被編同一組爭逐，但因為疫情最終取消行程。想不到幾個月後就再有與這位神級巨星交流的機會，吳安儀周日在個人社交平台上載了幾張與奧蘇練習的相信，相當興奮，她寫着：「的確是奧蘇里雲。回到7月應該可與他進行桌球聯賽。真是難以相信可以實現，這個職業賽旅程再加添另一夢幻的環節，很多謝奧蘇。」

自從本月初吳安儀「講電話偶遇奧蘇」之後，不足兩星期他們的練波約定果真實現，令安儀的夢想成真，亦對即將出戰桌球界傳統三大賽之一的全英賽更添信心。

全英賽將於11月23日開打，而持外卡參賽的吳安儀首圈即面對近年進步神速的中國「神童」顏丙濤，二人將於本月25日合演「中港打吡」；至於奧蘇里雲則爭取生涯第8次奪標，首圈將面對威爾斯的米高韋德。