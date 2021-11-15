【世盃外】英格蘭簡單任務「細」力求勝
2021年11月15日 14:04
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英格蘭周一深夜出戰世盃外Ｉ組賽事，將會作客對聖馬力諾，家陣排小組嘅榜首嘅三獅軍團，數字上未確定出線，呢場嘅任務最緊要「贏」。英格蘭目前喺外圍賽9戰得23分，比波蘭多3分，得失球差多6球，今仗只要攞1分都夠出線。面對住9戰全敗嘅「魚腩」聖馬力諾，英軍心態上都唔係太大壓力，領隊修夫基將會收起主力，賽前消息話今場至少有8個調動。英格蘭上個月作客安道爾入咗5粒，預計今仗都係差唔多，加上好多球星都要準備聯賽，唔會搏太盡，入球大細中位數6.5球，梗係吼實入球細啦。 ●波C9
直播表
周二1:00am 國際賽 立陶宛 對 科威特
有線664、604台
周二3:45am 世盃外 北愛爾蘭 對 意大利
有線662、602台
周二3:45am 世盃外 聖馬力諾 對 英格蘭
有線661、601台
周二3:45am 世盃外 蘇格蘭 對 丹麥
有線664、604台
周二3:45am 世盃外 波蘭 對 匈牙利
有線665、605台