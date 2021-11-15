46號告別車壇！一代傳奇羅斯萬人歡送謝幕

這是MotoGP車迷最不想來臨的一天！

但終結的一日始終要來，MotoGP傳奇羅斯周日在華倫西亞賽道順利在今季煞科戰衝過終點，標誌着這位41歲的9屆世界總冠軍完美謝幕，為25年的賽車生涯劃上句號。

MotoGP周日煞科，全球不少羅斯的粉絲早已在本周開始為這位電單車壇傳奇歡送道別，到正賽進行整個比賽的競逐已不再重要，因為全場的焦點只落在46號戰車，75000萬現場觀眾揮動印有羅斯的旗幟，最終有「博士」之稱的羅斯在生涯第432場比賽中以第10名衝過終點，其偶像「大哨」朗拿度為他告別一戰揮下終點旗更有意義。

以第10名為生涯告別，羅斯相當滿意，「這是一個很難忘的周末，我收到很多驚喜，這是一個非常觸動人心的時刻，我要感謝場內所有人及所有車手給予的極大支持及尊重，今天賽得很好，能夠進入前10名，這代表我以世界前10名車手的水平結束職業生涯。」

征戰了25個職業賽季，羅斯贏得89個分站冠軍及9奪世界總冠軍，全球不少車迷透過互聯網撐場，相信最令羅斯驚喜的是仰慕了20年的偶像朗拿度首次親臨觀戰，而網壇兩位傳奇費達拿及拿度亦透過現場的螢幕向羅斯送上祝福，就連荷里活巨星湯告魯斯及奇洛李維斯都透過視頻現身。

被譽為MotoGP最偉大車手的羅斯，是唯一一位在125cc、250cc、500cc及MotoGP四個級別都贏過冠軍的車手，由2002年葡萄牙到2004年南非大獎賽，他連續23次登上頒獎台；羅斯回顧自己生涯時稱:「在我職業生涯中做得最積極的事，就是讓更多人關注MotoGP運動，這項運動無論在意大利甚至世界各地都有人認識，很高興，我成為一個與眾不同的人，一個偶像，這是一件令人振奮的事情。」

儘管羅斯坦言生涯中留有遺憾，就是未能第10次奪得總冠軍：「我為第10冠努力過很多次，但我不會抱怨，因為已經有一個偉大的職業生涯。」羅斯本身也是國際米蘭球迷，在退役之戰獲得偶像朗拿度親臨現場，並向他送上國際米蘭戰袍致敬。