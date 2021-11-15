【港講J.LEAGUE】川崎前鋒皇朝延續

本月初，川崎前鋒在J1聯賽尚餘4輪之下，已手握足夠積分稱王，球隊在監督鬼木達領導下，以聯賽5年4冠彰顯這世代的「川崎王朝」牢不可破，那怕今季先有中村憲剛退役、三笘薰與田中碧在季中外流，球隊憑藉「全民皆兵」的強項，力拒諸路豪強挑戰、穩守王座。

J.LEAGUE在上世紀90年代初起始時，以川崎市為根據地的川崎綠茵坐擁多名日本一線球星，譬如三浦知良、北澤豪、柱谷哲二、武田修宏，成為初代王者，但隨着該批球員年華老去，川崎綠茵的時代亦告終結，該隊後來更將根據地遷至東京，川崎市與等等力陸上競技場，在廿年後等到新世代的「川崎王朝」誕生，這是由川崎前鋒開創的盛世，而且比綠茵年代更輝煌。

鬼木達自2017年就任監督以來，川崎前鋒5年內4度稱霸J1，連同至今的盃賽錦標，該隊自2017年起共8次捧盃，在J.LEAGUE無出其右，並且在聯賽的冠軍爭奪之中，展示了日益強大的統治力。

2017年，川崎前鋒34戰積72分，於最後一輪賽事趕上同分的鹿島鹿角，並憑得失球差力壓首次稱霸J1聯賽；翌年，該隊34戰積69分成功衞冕，與次席的廣島三箭達12分差距；2020年，川崎前鋒34戰83分奪冠，與亞軍大阪飛腳的差距達18分；今年，這支顯露王者之風的隊伍35戰得85分，積分已超越此前3次奪冠，只是由於J1今季增至20隊，積分有望再創新高。

不論監督鬼木達還是球員都說今季是艱辛、充滿挑戰的一年，這說法倒不是奪冠後的風涼話，而是該隊確實面對的難題。首先是名將中村憲剛退役，然後是三笘薰與田中碧在季中外流，再加上亞冠盃因疫情而改賽制、密集式的分組賽令該隊在其他球隊可作調整時，仍要在短期內應付6場比賽，之後再緊接聯賽後半程。

可是，這些難題川崎前鋒都能成功克服，鬼木達領軍的其中一個信念是「信任球員」，總是強調「贏波是球員的功勞、輸波是監督的責任」，這位47歲、J.LEAGUE歷來最多頂級聯賽冠軍的監督，充份做到人盡其用，令球隊「全民皆兵」。

9月22日至29日之間，川崎前鋒要與鹿島鹿角、湘南比馬、神戶勝利船交手，當中兩隊是前列勁旅，前鋒在這個有失分危機的賽程中全勝，而且立功者如山村和也、宮城天、知念慶等都非球隊星級戰將，而擊敗勝利船一戰，家長昭博、李安度達美奧都是後備上陣入波，可見鬼木達在用人、分配球員休息時間的策略上確有一手，也讓球隊得以在魔鬼賽程中順利過渡。

在鬼木達看來，今季面對艱鉅挑戰，就更不能給球員太多壓力，即使球隊有表現不佳、進境未符預期之時，他也保持耐心，給予球員時間成長、進步，所以橘田健人、脇坂泰斗這些原本是副選的球員，到了聯賽後半程的關鍵時刻，都能擔起主力重責，為球隊爭標出力，鬼木達不愁手上無可用之兵。

從數據來看，川崎前鋒在優勢仍然明顯，至今35場入72球，雖然略遜於去年，但仍然是可觀的數字，而僅失25球、今季暫時在聯賽僅輸2場的數據則更為令人讚嘆，且看餘下3輪比賽可有球隊能在該隊身上取勝，尤其是最後一輪對橫濱水手，由於冠軍之爭塵埃落定，兩支今季聯賽入球已超過70球的隊伍，預期會呈現一場精彩的進攻大戰。