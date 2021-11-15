出線關鍵！意大利對北愛要盡數

今晚世盃外圍賽歐洲區C組煞科，意大利同瑞士分數一樣，意軍以較佳得失球排榜首，嚟到今晚最後一輪，將決定小組首名直接出線決賽周資格誰屬。意大利作客北愛爾蘭，除咗要全取3分外，亦要盡量入多幾粒，以保住榜首優勢，預料一開波就搶，雙方近6次對賽意大利取得5勝1和，5場勝仗都係領先半場，一於博半場客勝。（有線662及602台周二凌晨3時45分直播）

意大利上輪主場對瑞士，原本可以全取3分，點知臨完場前佐真奴費路射失12碼，搞到未能拋開瑞士，今場小組煞科戰要贏波，先有望取得首名直接出線資格。目前意大利得失球差比瑞士多2球，如果今場只能小勝北愛爾蘭，而另一邊廂瑞士大炒保加利亞的話，意大利可能會被瑞士反超前，搶走直接出線權，屆時跌落第二位踢附加賽，增加出局危機。

意大利當然唔想重演上屆世盃外附加賽出局嘅悲劇，相信今仗會主攻爭取大勝，呢支歐國盃盟主整體實力凌駕北愛爾蘭，雙方近6次對賽，意軍取得5勝1和，兼冇失過波，5場勝仗都贏2球或以上，同埋全部上半場已經領先，包括今屆外圍賽首循環交鋒上半場領先2比0，何況今仗戰果關乎出線世盃決賽周咁大件事，意軍為免夜長夢多，勢必力爭盡快入波。

北愛爾蘭例行公事

北愛爾蘭上場外圍賽靠對手擺烏龍，以1比0小勝包尾嘅立陶宛，雖然排小組第3位，但由於落後榜首雙雄7分之多，已經篤定出局，今場只屬例行公事，領隊巴拉哥洛夫可能會派副選球員上陣，增加佢哋大賽經驗，北愛爾蘭冇心理包袱下，應該會踢得比較開放，有利意大利製造入球，一於捧半場客勝。