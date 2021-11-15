史密夫執林伯二攤　執教諾域治

謝拉特上周入主阿士東維拉後，一度盛傳諾域治搵林柏特執教，「雙特」重臨英超成為球迷熱話，可惜「林伯」經磋商後決定放棄，結果甸恩史密夫成功「執二攤」，被維拉炒魷一星期後搵到新工，諾域治周一(15日)官宣由甸恩史密夫出任領隊，約簽兩年半。

甸恩史密夫於本月7日被維拉炒魷，短短幾日就傳出佢同助手、前李斯特城領隊沙士比亞搵到新工，主要原因係諾域治同林柏特斟介觸礁，林柏特放棄復出機會，喺後面「跟隊」嘅甸恩史密夫同諾域治順利達成協議，今季繼續有波教。

對於咁快搵到新工，甸恩史密夫表示：「經過旋風一般嘅一星期，我好高興繼續留喺英超，為諾域治工作，諾域治係大球會，擁有龐大球迷同社區基礎，我在諾域治征戰歐洲時代長大，亦多次到訪，深受到球會同球迷緊密連繫，未來我哋會並肩作戰。」

甸恩史密夫因為維拉成績差被炒，依家去咗一隊成績更差嘅球隊，今季肯定更難捱，佢首場領軍係嚟緊周六對修咸頓，至於重遇舊主阿士東維拉嘅比賽，就會喺12月15日凌晨，到時會睇到佢火併維拉新帥謝拉特。