周二(16日)凌晨世盃外歐洲區I組最後一輪，英格蘭輕鬆完成「簡單任務」，作客以10比0狂勝「魚腩」聖馬力諾，成功以首名拎到卡塔爾世界盃參賽資格，史上第16次進身決賽周。英格蘭今場創下史上最大作客勝仗，食出「大四喜」嘅哈利卡尼亦打破多項紀錄，認真威水！

英格蘭今場只要拎1分就肯定出線，不過面對聖馬力諾只係贏幾多嘅問題，中堅哈利馬古尼6分鐘就先開紀錄，對手15分鐘擺烏龍輸多1球，上場連中三元嘅哈利卡尼之後大爆發，呢位前鋒喺27分鐘開始嘅15分鐘內個人連入4球，帶領英格蘭半場領先6比0。

換邊後「三獅軍團」繼續進攻，首度正選上陣嘅伊美路維58分鐘入波，之後泰朗明斯、譚美阿巴謙同布卡約沙卡各入1球，湊成10比0大捷。呢場係英格蘭自1964年10比0贏美國之後最大勝仗，亦係國家隊史上最大嘅作客勝利。

哈利卡尼近2場世盃外狂入7球，喺英格蘭歷史射手榜已經升上第3位，追平連尼加嘅48球，距離「士哥王」朗尼只有5球；哈利卡尼亦係自1927年迪斯甸恩後，首個連續2場入3球或以上嘅英格蘭球員，而佢喺2021年累積16個入波，亦創下英格蘭史上單年入波最多紀錄。