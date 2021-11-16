意大利噩夢再現　悶和北愛跌入附加賽

意大利噩夢重演！上屆世盃外附加賽出局嘅意大利，周二(16日)凌晨喺世盃外歐洲區C組終極戰，作客只能夠悶和北愛爾蘭0比0，由於同組瑞士主場4比0大勝保加利亞，令意大利跌落小組次名，再一次要透過附加賽爭奪決賽周入場券。

賽前意大利同瑞士同分兼有較佳得失球，今場只要拎到比瑞士更好成績就可以出線，但佢哋作客北愛爾蘭雖然佔盡優勢，但進攻組織非常一般，恩斯治尼上半場扭入禁區夾硬起腳已經算有睇頭，北愛爾蘭亦有黃金機會，意大利靠基安盧基當拿隆馬勇救沙維爾近射先力保不失，可惜0比0嘅賽果亦令意大利跌入附加賽。

意大利上屆世盃又係小組次名，結果喺附加賽畀瑞典淘汰出局，60年來首度緣盡世盃決賽周，今次「藍衣軍團」再次跌入附加賽，領隊文仙尼賽後表示：「我哋會好好準備明年3月嘅附加賽，我非常有信心可以晉級，或者仲可以拎埋冠軍。」歐洲區附加賽會由12隊爭逐3個決賽周名額，目前已經有10隊落實參賽，包括葡萄牙、俄羅斯、意大利、蘇格蘭、奧地利、北馬其頓、捷克、瑞典、威爾斯同波蘭。