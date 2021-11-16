7奪「年終一哥」！祖高域攞頭彩平名宿紀錄

被譽為網球賽季煞科前最高榮譽的ATP年終賽周一開打，祖高域開賽前正式接過世界排名「年終第一」寶座，紀錄性第7次奪得這個榮譽，並於小組賽首戰直落兩盤獲得頭采，向挑戰費達拿的六冠王紀錄進發。

這位塞爾維亞球星賽前接受了「年終一哥」寶座後表示:「感覺實在很奇妙，當你每贏一場比賽至第7次舉起這個獎盃，比起自己兒時偶像森柏斯更多一次，他是其中一個令我走入網球的人，他啟發我很多，更令我可以夢想成真成為溫網冠軍及世界第一。」祖高域7奪「年終第一」超越了美國名宿森柏斯的紀錄，並成為擁有「年終第一」最多的球員。

34歲的祖高域今年奪走頭三個大滿貫錦標，包括澳網、法網及溫網，賽季戰績達49勝6負。被視為年終賽奪標大熱的他，雖然教練伊凡尼西域的兒子確診新冠肺炎，於賽前提早離開，但無影響這位「年終一哥」的首仗表現，他首次與挪威的魯特碰頭，第一盤雙打爭持比較緊湊，但其後祖高域已掌握對手節奏，最終以7比6(4)、6比2迎來開門紅，並在年終賽斬獲第39勝，追平了名宿蘭度並列史上第2，僅次於59勝的瑞士天王費達拿，下仗將面對俄羅斯的魯列夫。

至於魯列夫則在同組另一場對住前冠軍西西帕斯，以直落兩盤6比4獲勝，迎來小組首勝。德國名將沙華列夫在另一組與意大利的貝納天尼爭逐了一盤後，對手因傷退出獲得首勝。