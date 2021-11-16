【世盃外】威爾斯爭出線力抗比利時

周三深夜世盃外歐洲區E組賽事，威爾斯將在主場迎戰比利時。目前形勢比利時已鎖定首名出線，第2位的威爾斯領先第3名的捷克3分，因此今仗只要取得1分，即可獲得附加賽資格。威爾斯今場決心十足，相反比利時大踢風流波，威爾斯主場受讓當然捧讓主[+1]。(有線664/604台周二深夜3:45直播)

威爾斯上仗5:1大破白俄羅斯，兩大王牌加里夫巴利及艾朗藍斯都有上陣，前者復出只踢45分鐘留力今仗，可見決心十足。威爾斯近期狀態不俗，近6仗世盃外有4勝2和不敗佳績，過去5次對比利時亦僅逢1敗，絕對無懼比利時進襲。踢風流波的比利時有盧卡古受傷未入選，領隊馬天尼斯亦會讓主力休戰，實力及戰意成疑，威爾斯讓主[+1]值博。

直播表

周三1:00am 國際賽 白俄羅斯 對 約旦

有線664、604台

周三3:45am 世盃外 荷蘭 對 挪威

有線661、601台

周三3:45am 世盃外 威爾斯 對 比利時

有線664、604台

周三3:45am 世盃外 芬蘭 對 法國

有線603台

周三3:45am 世盃外 波斯尼亞 對 烏克蘭

有線662、602台

周三3:45am 世盃外 黑山 對 土耳其

有線665、605台