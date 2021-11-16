唔打呔輕鬆晒？卓林普冠中冠6蛋贈對手

「準神」卓林普在周一開戰的「桌球冠中冠」，穿上了黑色襯衫代替傳統的裇衫煲呔出戰，表現果然快、狠、準，最終在首天連贏兩場率先躋身4強。

早前接受訪問時曾表示傳統的「恤衫打呔」桌球服飾已經不合時，並認為比賽服上要有突破才能吸引更多年輕人參與桌球運動，而賽會今次都特別設計了比賽襯衫讓參賽球員穿著，背後更印上了參賽球員的名字。

由於衞冕冠軍麥克艾倫退賽，卓林普成為了賽事頭號種子，首仗先以4比1擊敗大衞利尼(David Lilley) ，繼而對住2021年Shoot-Out冠軍戴爾表現更勇，首局即轟出一cue104，繼而頻頻「起迫」，造出三cue60+，最終橫掃對手6比0，以小組兩戰全勝率先直入4強。

「面對着這些強手，的確很難做到6比0，當我領先到5比0時，想了一想是否真實，很高興可以輕鬆打到尾；這是一個很特別的比賽，一日出戰兩場。」卓林普將靜待另一組的勝出者，該組爭逐的球員包括羅拔臣、威廉斯、奇倫威爾森及布朗，而勝出者將與卓林普爭奪決賽席位。

冠中冠是邀請世界16名好手參賽，先分4組爭逐，小組首名可出線準決賽。賽會可容許球員穿上較休閒的襯衫比賽，球迷對這個改動有彈有讚，有球迷則認為服裝似打保齡球或美式桌球，然而WST早前已表示在傳統大賽如本月尾開打的全英賽及世錦賽的比賽服仍保持傳統的裇衫打呔。