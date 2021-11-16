港超聯　流浪友賽贏U23　巴辛聆訊有結果

港超球隊標準流浪周二（16日）於九龍灣公園球場約戰香港U23，最終以5比1擊敗對手。是役流浪新援林遼太（Ryo）踢足兩節，他期望自己的加盟可以為球隊彌補漏洞。另外，足總已裁定巴辛向對手吐口水的指控不成立，預料事件將告一段落。

兩軍上周賽事輪空，加上雙方均有球員剛完成酒店隔離，因此約戰友賽寓賽於操。今仗分3節進行，頭一節流浪派陳力衡、盧兆崎、鄭子森等副選應戰，香港U23憑吳文希入球領先第一節；但自第2節起，流浪換入金旻奎、祖連奴等主力後情況逆轉，先後憑劉學銘和林遼太藉角球建功反超；第3節金旻奎、謝朗軒、祖連奴各入一球，最終以5比1反敗為勝。值得一提的是，現效力甲組凱景的南韓外援姜太勛，最後一節亦有落場，據悉這名曾效力雲達不來梅U23的24歲中堅早前曾到東方龍獅跟操。

香港U23方面，早前傷愈的黃威亦有披甲，但上陣時間不多；另外剛完成檢疫的畢頓、張俊軒、黃智康、袁世傑，皆有落場輕舒腳頭。

至於踢足兩節的流浪新援林遼太表示，對自己的狀態回復感樂觀，又謂檢疫期間，只能在僅約5米的狹窄空間來回跑和作輕微肌肉鍛煉，無疑對體能大打折扣。這名能司職中堅和防中的26歲日本球員，早前在對港會的港超賽事亦有觀戰，他稱正在摸索球隊的打法，並觀察到需要改善的地方，Ryo期望自己的加入能彌補不足：「我嘅優點係控球同喺後場組織攻勢，雖然個子唔高，但我非常硬朗，爭奪皮球唔會輸蝕，希望喺呢啲層面幫到流浪。」「放監」一周有多的Ryo，近日走訪港九各個著名景點，他對香港的完善設施讚不絕口，更對這裏的天氣大感滿意：「天氣冇斯里蘭卡同柬埔寨咁熱，又冇日本咁凍，非常舒服，係十分適合踢比賽的溫度。」

除此之外，足總紀律委員會周一（15日）就巴辛被指在10月24日對晉峰的港超聯賽事，向敵衞曾仲楠吐口水一事召開聆訊，雙方當事人均有出席作供，經審訊後委員會最終以證據不足為由，判巴辛的指控不成立「當庭釋放」。