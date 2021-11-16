荷蘭撼挪威不能再失　兩軍爭出線「大」駁火

世盃外歐洲區G組生死戰，荷蘭主場迎戰挪威。荷蘭上仗末段連失兩球賽和黑山，痛失提前出線機會，今仗對挪威唔可以再大意，至於挪威鬥到最後一輪仲有出線機會，亦都唔會有保留，兩軍對碰隨時大駁火，荷蘭近3仗主場全開4球或以上，2.5球入球大抵玩。（有線661及601台周三凌晨3時45分直播）

現時荷蘭以20分排榜首，領先土耳其及挪威2分，贏波肯定出線，和波亦好大機會首名晉級，因為佢哋得失球差多土耳其13球，但如果荷蘭輸波，極可能跌落第3，連附加賽都冇得踢，所以今場充滿暗湧，強如葡萄牙都喺主場輸波，所以荷蘭仍有一定壓力。

荷蘭上仗作客黑山，憑迪比梅開二度領先兩粒，只要保持勝局便可提前一輪出線，可惜球隊末段失準，於4分鐘內連失兩球，戲劇性被逼和2比2，賽後隊長華基爾雲迪積克怒轟隊友表現失常，佢強調今仗對挪威唔可犯相同錯誤。除咗原有人腳，貝雲積同路亞蘭治兩位鋒將都可候命，喺鋒線上有更多選擇。

挪威夏蘭特缺陣

挪威上仗同樣失分，主場對拉脫維亞踢成0比0，並因土耳其大勝直布羅陀6比0後，因同分得失球差跌落第3，但該隊仲有一線生機，就係擊敗荷蘭，雖然首席球星艾寧夏蘭特受傷缺陣，但挪威已無退路之下背水一戰，憑整體踢法仍有機會完成目標。生死關頭，雙方勢必全力出擊，「橙軍」由尹戈爾接手後，近3仗主場均大勝，合共轟入16球，預料今仗入波唔會少。