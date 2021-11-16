【女足粉絲團】爆大冷！港會主場搞掂沙田

上周上演的「賽馬會女子足球聯賽 (甲組)」第2周賽事，兩支爭霸分子車路士足球學校(香港) 及傑志同告奏捷，但上季聯賽「3姐」沙田，作客港會卻遭遇滑鐵盧，2比3不敵對手。

港會對沙田一仗，周日(14日)假香港足球會足球場上演，面對有韋婉婷、陳詠時和王素嫻幾位大港腳在陣的沙田，主隊開賽10分便先開紀錄，Shannon Moloney前場順勢踢球入禁區，雖無隊友接應，卻意外「笠死」失位的對方門將。落後下的沙田如夢初醒，1分鐘後便藉一次反擊，由左後衞王素嫻後上射入披平。

1比1的比數一直維持到下半場中段，64分鐘「帶刀侍衞」王素嫻再度建功，她突破越位後殺入禁區，趁主隊門將出迎前快步將皮球送入空門，助沙田反超前2比1。但11分鐘之後，Jeannelle Condame離門30碼外開出的罸球，助主隊追成2比2。

其後兩軍互有攻守，惟一直無法再增添入球，直至補時階段，正當以為賽事會和氣收場之際，主隊前鋒劉思嘉突破越位，禁區頂盡人事一抽，皮球再次應聲入網，助港會爆出小冷門以3比2贏波。

賽後港會主帥曲克表現得非常雀躍，他指出勝利乃屬於全體球員，場上每一位勤於走動和逼搶，成為了贏波關鍵，他謂：「沙田陣中擁有好多位好有質素嘅球員，但好開心見到我嘅球員能夠全情投入咁去比賽，雖然一度落後，都冇亂到陣腳，最終可以反勝，全隊都好開心，期望港會今季嘅成績可以有所提升。」

至於兩大爭標熱門方面，「車仔」憑宋麗雯的入球以1比0擊敗公民，而「藍鳥」就靠鍾貝琪於完場前一刻射入12碼，以1比0絕殺大埔。

賽馬會女子足球聯賽 (甲組)

【第2周戰果】

車路士足球學校(香港) 1比0 公民

愉園 2比2 大聯盟足球學院

大埔 0比1 傑志

港會 3比2 沙田