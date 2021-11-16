巴西勒住踢　細鬥阿根廷

世盃外圍賽南美洲區榜首大戰，阿根廷主場對巴西，「1哥」巴西上場贏波後，已經提早獲得出線資格，今場戰意成疑。至於阿根廷出線機會亦高唱入雲，冇必要搏盡，特別係射手美斯近期受傷患問題困擾，今場可能繼續做後備，攻力難免受影響。加上兩隊近5次對賽，總入球都係2球或以下，一於再追中位數2.5球嘅入球細。（周三早上7時30分開賽）

巴西喺今屆外圍賽表現超班，12戰取得11勝1和，提早6輪出線，但要留意「森巴兵團」作客踢法比較保守，往往小勝收場，近5場世盃外有4場總入球係2球或以下，今場造訪宿敵阿根廷，預料唔會冒進。

事實上，就算巴西上場主場對哥倫比亞，都要踢到71分鐘，先至靠中場盧卡斯柏基達射入全場唯一入球，小勝1比0，更何況「森巴兵團」現時已穩奪出線席位，唔需要求勝，可以歎慢板比賽。

阿根廷休息少一日

排第2位嘅阿根廷剛作客以1比0擊敗勁敵烏拉圭，比巴西少1日時間休息，匆匆再戰，未必可以恢復十足體力。呢支美洲國家盃盟主最大不利因素係球王美斯有傷，但阿根廷領隊史卡朗尼仍然徵召佢入伍，引起PSG管理層不滿，史卡朗尼承受球會壓力之下，唔會用得美斯太盡，否則佢一旦勢傷惡化，對國家隊亦係一大損失，所以上場等到最後14分鐘先至派美斯上陣，佢今場可能再次擔任後備。

阿根廷已經拋離第5位哥倫比亞12分，兼踢少1場，以前4位直接出線機會非常樂觀，不會急於求勝，今場不敗已經有交代，預料入球偏少。