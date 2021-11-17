荷蘭贏挪威上出線直通車　時隔8年再戰世盃

世盃外歐洲區分組賽周三(17日)凌晨煞科，G組榜首大戰荷蘭主場對挪威，荷蘭喺最後7分鐘內連入2球贏2比0，成功搶走歐洲區最後一個直接出線席位，亦係「橙衣軍團」時隔8年後再戰世盃決賽周。輸波嘅挪威拎唔到首名外，仲要畀土耳其搶走埋第2位，連踢附加賽嘅資格都失去。

荷蘭上輪大好形勢下被黑山逼和，錯失提早出線機會，今仗面對有艾寧夏蘭特缺陣嘅挪威佔盡優勢，但只有迪比製造到似樣嘅攻門。0比0嘅比數一直維持到84分鐘，荷蘭終於由貝雲積入波打破僵局，空群而出嘅挪威90分鐘再被迪比攻陷，荷蘭最後贏2比0順利出線。

荷蘭上屆喺分組賽慘情出局，對上一次踢決賽周已經係2014年拎季軍，當時領隊就係今夏回巢執教嘅尹戈爾，呢位70歲教頭日前因單車意外受傷，今仗要坐包廂「遙距督師」，佢賽後表示：「我今場完全唔緊張，因為球隊控制晒戰局，挪威90分鐘只有半次機會，球員執行戰術做得好好，神奇嘅賽果！」

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今屆世盃外歐洲區10支直接出線球隊全部誕生，包括德國、丹麥、法國、比利時、克羅地亞、西班牙、塞爾維亞、英格蘭、瑞士同荷蘭。