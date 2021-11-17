阿根廷悶和巴西　提前鎖定世盃資格

周三(17日)早上世盃外南美洲區重頭大戰，阿根廷喺美斯復出領軍下，主場同巴西踢成0比0平手，不過由於智利喺另一仗吞厄瓜多爾2蛋，令阿根廷得以提前鎖定出線資格，今次係阿根廷歷來第18次出戰世界盃，亦係連續第13屆殺入決賽周。

阿根廷今場有美斯復出，反而巴西有王牌尼馬因傷避戰，上半場兩隊製造機會唔多，最大爭議係阿根廷中堅奧達文迪開肘打到拉芬夏比洛尼流血，但球證睇VAR後決定唔罰佢紅牌。換邊後阿根廷有中堅基斯甸羅美路傷出，巴西拎返唔少攻勢，費特60分鐘曾遠射中楣，最終兩隊踢成0比0平手。

焦點人物美斯今場踢足90分鐘，全場5次成功過人，2次射門都門封阻，佢賽後表示：「我哋知道今場好難踢，我覺得自己身體狀態好好，否則都唔會落場比賽，由於之前受傷一段時間，所以仲有時間適應比賽節奏，最重要係球隊踢得唔錯而且冇輸波，阿根廷仍然繼續成長。」

阿根廷目前有29分鐘排第2位，喺只剩4輪情況下，領先第4、5位嘅哥倫比亞同秘魯12分，而呢兩隊之後仲要對賽，意味阿根廷肯定唔會跌出前4位，提早拎到世盃出線權。