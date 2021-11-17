英足盃重賽　等睇入球騷

國際賽之後，周四(18日)凌晨至早上仲有波睇，包括英格蘭足總盃第一圈重賽，史托港主場對保頓，雙方上次交手，打和2比2，4個入球都係上半場出現，踢法非常進取，今場隨時再演入球騷。

至於巴甲前列大戰，法林明高主場惡鬥哥連泰斯。2哥法林明高要力追榜首嘅明尼路，主場出擊當然以3分為目標，哥連泰斯踏入10月後，作客成績大跌Watt，近4場作客只得1和3負，而且近4次交手，法林明高全部贏晒，主勝不容錯過。

另一場巴甲，彭美拉斯主場迎戰聖保羅，第3位彭美拉斯雖然已經被榜首明尼路拋離，但仍然要力保前4位，奪取南美自由盃入場券，近7場贏咗6場，搶分決心十足。反觀，聖保羅已經淪為下游球隊，近7場作客更加未贏過，直取彭美拉斯主勝。

直播表

周四3:45am 英足盃 史托港Vs保頓

無綫myTV SUPER

周四7:30am 巴甲 彭美拉斯Vs聖保羅

HKJC TV app

周四8:30am 巴甲 法林明高Vs哥連泰斯

HKJC TV app