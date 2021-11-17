李鐵賽後發牢騷　入籍兵完場即閃人

中國國家隊周三（17日）在世盃外以1比1逼和澳洲，近兩仗只得兩分，出線機會渺茫。主帥李鐵於賽後記者會發牢騷，指部分批評者「腦子有問題」、「完全不懂足球」。入籍兵阿蘭更在賽後直接返家鄉巴西，似乎已對中國足球心灰意冷。

中國國家隊在今屆世盃外矢志晉級，惟近兩場於中立場阿聯酋出擊，同以1比1賽和阿曼和澳洲，有外國數據網站分析國足出線的機會已歸0。內地網民遂開始尋找代罪羔羊，矛頭直指主教練李鐵，批評他近仗的用人和調動。

就此，李鐵在對澳洲的賽後記者會中，足足花32分鐘大發牢騷，似乎對批評者有所回應。他認為在過去兩年在疫情下作戰是「非常瘋狂的情況」，球員要應付相當密集的比賽，而且長時間與家人分別，更是「對球員十分殘酷」。他更透露巴西入籍兵阿蘭，難以忍受這種比賽方式，已向所屬的FC廣州告別，完場後直接由杜拜回鄉。

這名44歲中國足球名宿愈說愈氣憤，說留意到有人稱，國足就算在主場作戰都不會有分別。李鐵忍不住了：「這樣說的人腦子有問題，完全不了解足球！我肯定告訴你，如果這兩場在蘇州踢，我們可能拿到6分。」他更強調「沒有一個人比我更瞭解球員」，因此不是每一個批評，他都能照單全收。

就着李鐵在記者會中的回應，在內地網上惹起軒然大波。有體育傳媒人更指李鐵的言論「又會得罪不少人」，不過卻欣賞他對工作的執着，懶得旁人說三道四。