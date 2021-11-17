GT盃　李英健夥新戰車衝擊錦標

第68屆「澳門格蘭披治大賽車」將於本周五（19日）起，一連3天於澳門舉行，本港著名賽車手李英健﹝Marchy﹞將駕駛Aston Martin Vantage GT3，征戰「澳門GT盃」。連續兩年在疫情下參戰，Marchy坦言團隊和自己都面對不少困難，慶幸最終都能夠逐一迎刃而解，希望最終能突破去年的成績。

去年在「澳門GT盃」勇奪亞軍的李英健，今年會駕駛首度在澳門登場的Aston Martin Vantage GT3出戰，但在正式出戰之前，就先要戰勝自己。「由於要隔離嘅關係，未落跑道、未見到架車，我就先要戰勝自己！困咁多日，點樣喺咁細嘅空間做到訓練去保持自己嘅狀態，係一大難題，雖然辛苦，但總算捱過咗。」Marchy甫完成隔離，便急不及待去跟團隊會合，並同「新拍檔」Aston Martin Vantage GT3見面：「架車內外都好靚，好期待可以好快出賽。」

由於疫情關係，許多技術人員都未能親自來到澳門，Marchy表示感激他們不辭勞苦，透過視像去完成工作。「好多時賽車大家只係睇到個車手，其實車手背後嘅團隊都好重要，好多無名英雄喺度，佢哋絕對值得同車手分享掌聲。」

Marchy在出戰今次賽事前，就迎來了一單好消息，他和另外5位香港車手，獲資助成為「精英運動員」。「過去兩年因為疫情，好多賽事都搞唔到，成個亞洲賽車界都靜咗落嚟，我亦趁機會做咗好多新嘗試，好似幫電視台講比賽咁。可能因為咁，令外界以為我開始部署退落嚟。事實梗係唔係啦！我對自己嘅戰鬥力好清楚，有排都唔會退役住，希望大家可以繼續支持我。」

「澳門GT盃」將於周五（19日）上午11時20分試車，下午3時55分進行排位賽，翌日下午3時50分展開首場8圈賽事，到周日（21日）下午1時10分作第2場12圈賽事。去年奪得亞軍的李英健被問及今年最大對手時表示：「賽車最緊要去贏嘅就係自己！賽前已經順利克服咗大大小小嘅問題，到最後要贏嘅就係自己，希望同架新戰車可以擦出火花，攞到好成績啦！」