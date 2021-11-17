國際賽空檔教練大執位　新帥上任等睇好戲

國際賽期間，除咗列強為爭世盃入場券打生打死，亦刮起咗一股易帥潮，既有「名將派」沙維、謝拉特、舒夫真高踢而優則教，去到更高水平嘅5大聯賽「練級」，亦有「學院派」文迪侯域飛上枝頭，一躍成為「暴發戶」紐卡素新帥，到底佢哋將會為所屬球隊及聯賽，帶來乜嘢新衝擊呢？

巴塞傳奇球星沙維戴住名宿光環，不惜倒貼一半「贖身費」同艾薩德解約，重返「地上最強」，的確令粉絲充滿期待，希望佢協助今非昔比嘅巴塞，重上高峰。

宏觀巴塞歷任教頭，冇一個好似沙維咁，啱啱上任即獲得咁大權力。沙維眼見球隊問題多多，上任冇耐率先向醫療團隊開刀，踢走理療師巴奧及梅尼爾，之後負責轉會嘅技術總監普拉尼斯，意識到自己冇實權而請辭，幾日後沙維宣布簽入自由身嘅老友丹尼爾，連同管理其他梯隊，權力之大，甚至勁過恩師哥迪奧拿，直逼「教父」告魯夫。

除此之外，沙維深明治亂世要用重典，據報佢喺首課操練即頒下「十誡」，包括球員要練習前1個半鐘到達、比賽前兩日必須喺半夜12點前返家休息、冇任何球員有特權等，而爛玩又玻璃腳嘅奧士文尼迪比利，因遲到3分鐘立即成為首位受罰者，總之紀律大過天。

窮到燶靠青訓小將打天下

窮到燶嘅巴塞，喺冬季轉會窗只得1000萬歐元買人，實在買唔到好貨色，而且自告魯夫執教時代開始，重用自家青訓產品已成傳統，包括美斯、恩尼斯達、佩奧爾、布斯基斯及沙維自己，畢竟來自拉馬西亞嘅一眾師弟，從小就喺傳控足球體系成長，與沙維睇重高位逼搶、進攻至上嘅足球理念，如出一轍，況且前任教頭朗奴高文已發掘出安素法迪、柏迪、加維、奧斯卡文古沙及尼高干沙利斯等「璞玉」，睇吓沙維點樣打磨。

巴塞DNA主帥一向唔失禮

連同青年軍在內，沙維之前以球員身份效力巴塞長達24年，今次受命於危難之中，亦令佢成為巴塞史上，第6位從自家青訓產品成長為主帥嘅人物，比起只係效力過巴塞幾年嘅前任教頭華爾維迪及朗奴高文，佢嘅「巴塞DNA」更加濃郁。之前5位中，除咗雷蒙羅倫斯同列薩基冇貨交外，里費、哥迪奧拿同維蘭路華都有盃捧，絕對唔失禮。

值得一提嘅係，哥迪奧拿於2008/09年度球季接手巴塞，正係取代被炒嘅荷蘭籍教頭列卡特，而陣中王牌10號朗拿甸奴亦轉投ＡＣ米蘭，不過冇有怕，喺哥帥英明領導之下，巴塞於2009年榮膺「6冠王」，前無古人。事有湊巧，同樣出身巴塞青訓嘅沙維，咁啱今次係代替荷蘭籍主帥朗奴高文，而巴塞史上最佳10號嘅美斯，又咁蹺改投巴黎聖日耳門，唔通沙維會締造另一支「地上最強」？

謝拉特空降維拉「考牌」

謝拉特不愧為「神奇隊長」，總可以為球迷帶來驚喜，忽然喺球季中途再戰英超，空降阿士東維拉帥位。不過「謝老四」執教維拉，只係一個踏腳石，為將來重返母會利物浦「考牌」，若然成績合格，相信當高普2024年夏天約滿後，謝拉特就會接任成為利物浦新主帥。

教波一樣神奇頂級超卓

41歲嘅謝拉特教波資歷尚淺，但同球員生涯一樣，一出道就光芒四射，呢位英格蘭名宿2018年首次成為職業球隊主帥，執教蘇超球隊格拉斯哥流浪，迅速令球隊表現突飛猛進，上季拋離第2位些路迪25分，以超班姿態奪冠，兼打破些路迪連續9季捧聯賽冠軍嘅壟斷局面，情況就如佢喺2005年歐聯「伊斯坦堡之夜」奇迹奪冠咁神奇、頂級、超卓！

謝拉特成為格流球迷心中嘅「神帥」，萬千寵愛在一身，理應留隊做「土皇帝」，但卻選擇跳出「舒適區」，加盟深受降班威脅嘅阿士東維拉，打護級戰。表面上謝拉特攞苦嚟辛，但其實佢目光放得更遠，用維拉作為試金石，證明自己由蘇超「跳級」至英超教波一樣掂，博取利物浦管理層信任。

值得留意，謝拉特今次同維拉簽約至2024年夏天，咁啱高普將於2024年夏天同利物浦約滿，嚟緊12月11日晚英超阿士東維拉作客利物浦，兩人將會正面交鋒。劇本前半部已經寫好，至於下半部會點發展，就要睇吓謝拉特如何演繹，相信佢會使出渾身解數，為阿士東維拉注入「神奇力量」大翻身。

球員時代專破新東家大門

謝拉特9歲加入利物浦青年軍，18年職業球員生涯有17年喺紅軍度過，表面上佢同阿士東維拉冇乜特別淵源，但原來維拉係謝拉特嘅「私房菜」，佢曾經射入維拉12球，屬於「謝老四」英超生涯之中，入得最多波嘅球隊，今次拯救維拉，可以趁機「贖罪」。

呢項紀錄，最特別之處係謝拉特僅曾於英超兩次上演帽子戲法，第一次就係2009年3月對維拉一役獲得，佢見到維拉，幾乎等於見到「幸運之神」。

由於謝拉特以往曾經「重創」維拉，球迷見到佢都怕怕，希望「神奇隊長」今次可以帶領球隊獲得佳績，用歡樂沖淡維拉球迷嘅「痛苦回憶」啦。

艾迪侯域實幹派值得期待

紐卡素上個月獲沙特阿拉伯財團入主，一躍成為全球最富有球隊，目標係成為「新曼城」、「新PSG」，不過當務之急係要保住英超席位。喺艾美利請食檸檬後，43歲嘅艾迪侯域「執二攤」上任成為新帥。

呢位「實幹派」主帥29歲已經開始領隊工作，絕大部分嘅經驗都係執教般尼茅夫，佢將呢支英甲球隊帶上英超，更以有限資源踢出悅目嘅進攻足球，亦係佢受到豪門注意嘅原因。艾迪侯域上年離開般尼茅夫後，過去一年多雖然冇落班，但佢亦去到唔同球會「考察」偷師，上任紐卡素後更豪言：「我比以往係更加好嘅領隊。」

艾迪侯域決心十足，佢已經表明會將全屋企人帶嚟紐卡素：「我決定全神貫注為球會效命，以我嘅工作時間，如果唔將家人帶埋嚟，我諗冇機會見到佢哋。」

英超隊杯葛紐記拒做交易

艾迪侯域嘅另一個挑戰，就係1月份嘅冬季轉會市場，從未執教豪門嘅佢將第1次手握巨資擴軍，除咗要駕馭大牌球員同埋兼顧球隊即時成績，亦要應付球場外嘅政治。事關各大英超球會一直反對沙特阿拉伯財團入主紐卡素，但賽會一意孤行通過收購方案，據報一眾球會正計劃發起「Anyone But Newcastle」杯葛行動，1月齊齊拒絕同紐卡素做生意，如果事成，紐卡素只可以轉向海外球會埋手，對要收購「即食」球員嘅紐卡素嚟講，絕對係一大打擊。

「軍刀」空降熱拿亞教波兼吸金

嚟緊返新工嘅仲有「烏克蘭核彈頭」舒夫真高，呢名曾經喺ＡＣ米蘭度過精彩球員生涯嘅名宿回歸意甲，接掌北部球隊熱拿亞。舒夫真高執教烏克蘭國家隊贏得口碑，不過球會睇中「軍刀」嘅唔係教波功力，反而係佢個人魅力，最重要係可以為球隊帶嚟名氣，只要舒夫真高戰績唔係太難睇，相信個飯碗都幾穩陣。

熱拿亞已經有125年歷史，係意甲最具歷史球會，不過經歷疫情，球會錄得嚴重虧損，今年9月易主，被美國私募基金「777 Partners」收購。777 Partners同時持有西甲球隊西維爾及英國籃球隊米爾頓凱恩斯雄師股份，近年投資體育項目得心應手。熱拿亞搵嚟舒夫真高執教，就係睇中佢不只論球圈、政界同商界都有豐富人脈，可以為球隊甚至基金運作帶來商機。

舒夫真高之前執教國家隊，立即進行年輕化，今次嚟到熱拿亞情況相同，彭迪夫同迪斯度已不復當年勇，「軍刀」會進行換血，將會向車路士借入美國國腳基斯甸普列錫，以及曼城未獲重用嘅辛真高，可以「即食」為球隊帶嚟成績。

首戰即鬥「寸王」

舒夫真高亦為球隊帶嚟話題，嚟緊第一場意甲，熱拿亞就要主場迎戰羅馬，惡鬥前「老細」摩連奴。舒夫真高同「寸王」曾於車路士共事，不過當年「軍刀」未受重用，今次相遇已經成為當地一大話題，呢個正正就係基金老闆最樂意見到嘅現象，球隊增加曝光率已經遠超球場勝負嘅意義。