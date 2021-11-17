港羽兩混雙組合闖16強　李卓耀負世界二哥出局

印尼羽毛球大師賽今日（17日）繼續上演首圈賽事，香港混雙組合鄧俊文／謝影雪及張德正／吳詠瑢順利打入16強，男單代表李卓耀硬撼世界「二哥」安賽龍，則以直落兩局告負，無緣晉級。

「打頭陣」的張德正／吳詠瑢，面對世界排名68位的印度組合Venkat Gaurav Prasad／Juhi Dewangan，打得輕鬆，僅花24分鐘就以21：15、21：12擊敗對手，晉級16強。

而被列為8號種子的鄧俊文／謝影雪，面對只曾對賽一次的印尼組合Rinov Rivaldy／Pitha Haningtyas Mentari，顯得無所適從，一路落後下，以14：21先失一局。「鄧謝配」次局找回節奏，在領先16：13之際連取5分，以21：13扳平局數。進入決勝局，港將已完全入局，以21：11大比數獲勝，將與馬來西亞的吳塤閥／賴潔敏爭奪8強資格。

男單代表李卓耀運氣麻麻，首圈就遇上世界排名第2的丹麥「巨人」安賽龍。雙方上次交手是丹麥公開賽4強，安賽龍直落兩局淘汰李卓耀，最終封王。這次再遇，港將也未能佔到甜頭，以10：21、14：21出局。