女足　組軍戰乙組　冠忠南區誓做最Top

2021/22賽季「賽馬會女子足球聯賽」除了本月初掀起戰幔的甲組之外，有多支新軍冒起的乙組，更是鬥得如火如荼。其中新成軍的冠忠南區女子隊，開季表現強勢，屬聯賽其中一支備受矚目的新勢力，教練簡敬慈直言希望能帶領南區力爭乙組冠軍。

圖／文：林卓臻

冠忠南區立足本地頂級男子聯賽多年，今年首次成立女子隊，並於9月中舉行選拔，成功吸引一班女將試訓，包括蘇瑋婷及譚家燕等多位上季乙組亞軍球隊花花的骨幹成員。教練團方面除簡敬慈外，亦有前港隊女足代表李麗好擔任教練。過去已在南區青訓系統任教多年的「Miss李」作為「南區人」，直言對南區女子隊的成立感到欣慰：「踢咗咁多年，自己嗰區都搞唔到一隊，今年幫到南區成立女子隊，真係好開心。」

上月中展開乙組聯賽，競爭激烈程度大增，一方面參賽隊數由上季7隊增至今季15隊，另外賽制上亦有轉變，首階段分成兩組，以單循環形式決定排名。開季3戰全勝的南區暫時位列乙A組次席，教練簡敬慈認為球隊仍未遇上最大挑戰：「參賽人數多咗，但質素比較參差，各隊實力上有差距；同我哋同組嘅屯門，佢哋絕對係最有力問鼎冠軍嘅球隊，但南區喺乙組有能力同任何球隊踢，最緊要係踢好自己先。」

經營本地球隊要面對的其中一個最大問題，非場地莫屬，對於今季加入南區，「簡Sir」與「Miss李」異口同聲認為最大得益，是一班球員終於能夠借助球會資源，在固定時間和場地接受訓練。「最緊要有個球場可以支持到我哋，以前我哋自己搞波要周圍搵場，連石地5人場都要搵，嚟咗南區，有固定時間同日期，一切都更加穩定。」「Miss李」一邊慨嘆昔日四出「搵場」的辛苦經歷，一邊說道。

教練簡敬慈：開心之餘要有競爭性

有多年執教女子隊經驗的「簡Sir」，與現時南區大部分球員都曾合作過，包括去年隨花花取得乙組亞軍。見證一班球員成長，「簡Sir」表示對球隊充滿信心：「以往我都同大家講係『開心足球』，除咗結果之外，過程都好重要，要踢得開心；今年我第一堂就同大家講，我哋踢『開心足球』之餘，仲要有競爭性，舊年佢哋證明到有能力攞好成績，所以應該更有要求。」他深信有球會的支持，南區女足今季可以最Top作目標。

「子彈」親身指導 譚家燕：有啲唔真實

早前冠忠南區前鋒夏志明就連同教練比圖，齊齊現身南區女足的操練，與隊員切磋球技。身為女子隊頭號射手的譚家燕，大讚兩人好「Nice」，更直言見到港超聯球員，感覺「有啲唔真實」。

參與訓練的夏志明和比圖，為女足成員準備了一系列訓練，並親身落場示範兼指導。「快啲！」「呢度！」期間比圖不時用簡單廣東話作提場，令譚家燕更驚訝的，反而是與她同樣司職前鋒的「子彈」夏志明：「我以為佢哋唔識講廣東話，點知夏志明竟然講到一口流利嘅廣東話，瞬間嘅感覺又親近咗；冇諗過會佢地會親自過黎睇我哋訓練，同鼓勵女子隊繼續加油。」

面對能靠「踢波搵食」的港超球員，現年20歲的「家燕」承認自己亦有對女子隊職業化有所憧憬：「呢一刻我覺得要做到呢一件事情都仲係好遙遠，不過我覺得已經慢慢有一個好嘅開始，香港女足近年開始受到重視同關注，投入嘅資源亦都多咗，參與女足嘅人亦增加。」

上季在乙組聯賽斬獲7球的「家燕」，今季用了兩場比賽的時間，就追平自己的入球記錄，高踞射手榜前列，腳風極順的她，卻認為能否爭奪神射手只是其次：「今季唯一目標係拎到乙組冠軍；最重要係自己可以每場比賽保持水準，因為自己始終喺隊伍入面年紀都偏細，希望可以靠自己體力及速度上嘅優勢，比賽入面跑多啲，分擔其他隊友嘅壓力。」