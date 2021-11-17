港甲　準人夫許嘉樂：任何角色都要自我增值

恭喜晒！近兩季暫別港超聯的許嘉樂，將於下月3日(五)，與拍拖6年的女友JOEBY拉埋天窗。準新郎哥似乎對人生大日子已按捺不住，連日都在自己的社交平台，上載靚靚結婚相，與親友分享喜悅。

自和富大埔退出港超聯後，現年27歲的「嘉樂仔」便離開了職業足球，回想起當時作決定的心情，迄今仍感唏噓。「其實都有機會繼續嘅，但與其掛住個『港超球員』嘅名，都要去搵兼職幫補，咁不如算喇！點都要喺生活、夢想同現實之間作捨取。」就是這種想法，驅使這名曾獲李健和睇好的翼鋒，轉向教練工作發展。

現時是東方龍獅青年軍教練團之一，亦任職於發展迅速的LBRO足球公司，工作層面廣泛。「有入學校教，亦有成人班同兒童興趣班，嚟緊仲會有其他新嘗試，好忙好充實。」過去幾年經歷多了，讓「嘉樂仔」明白到任何「角色」都必須要不斷自我增值，剛完成了亞洲足協B牌的他，揚言會繼續向更高級別的教練資格進發，那麼是否不會再戰港超聯？

「今日唔知聽日事，但起碼呢一刻我好享受我嘅工作，亦有喺甲組繼續追尋踢波嘅樂趣。至於會唔會再做全職業球員？都要好多方面夾到先得，或者過多一兩季個球市好番啲，港超球隊去番10隊甚至更多呢，冇人知喎，到時先再諗啦！」