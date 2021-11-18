巴利受傷再抖3周　皇馬忍無可忍決定解約

威爾斯球星加里夫巴利日前出戰世盃外期間，不幸再度觸傷小腿，皇家馬德里軍醫檢查後，證實呢位32歲球星將要休息至少3個星期。據報今次傷患令皇馬高層非常憤怒，認為加里夫巴利再將國家隊利益凌駕球會之上，教練安察洛堤更下「逐客令」，要求1月盡快將佢趕走，最大機會係同巴利提前解約。

周薪達到60萬鎊嘅加里夫巴利，係皇馬陣中最高薪球員，今季喺安察洛堤領軍下頭3場聯賽都有上陣，但9月為威爾斯連踢3場國際賽後肌肉受傷一直缺陣，點知今個月竟然帶傷入選，日前更喺威爾斯對白俄羅斯一仗正選上陣，結果再一次受傷而回，並缺席周二(16日)對比利時嘅賽事。

皇馬喉舌《馬卡報》報道，加里夫巴利被診斷小腿受傷，休息期至少3周，意味佢最快都要去到12月中先至復出。早前有傳媒曾經統計，加里夫巴利自8月底受傷後，至今已袋超過600萬鎊人工而未有為皇馬上陣，反而為威爾斯踢過4場比賽，因此被炮轟對皇馬極唔尊重。

據西班牙《國家報》消息，安察洛堤對加里夫巴利已忍無可忍，向會長皮里茲要求「盡快送走」呢位麻煩友，由於佢同球會合約只剩7個月，皇馬已計劃同加里夫巴利商討提前解約，畀佢喺1月份自由轉會，傳聞上季借用佢嘅英超球會熱刺有意接手。