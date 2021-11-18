男籃12.2開咧　籃壇新Icon蓄勢待發　

剛結束的男子高級組銀牌，有人還在適應，有人迫不急待，把「空白期」積賺下來的技術、體能和熱情，統統使出來。從台灣回流的「巨人」卜聿揚、蘇柏軒、不只是「Adam細佬」的徐遠征、「黃金新血」許烜行和「擔正」爆發的林俊光，都是銀牌表現最有驚喜，也是12月2日開鑼的聯賽最值得期待的球員。

徐遠征

年齡：24歲

身高：1.9米

位置：後衛

球隊：康仁福建

這些年，甲一一直是「Big 4」的天下，但今季銀牌，東方龍獅「背靠背」對康仁福建，卻險遭滑鐵盧，因為徐遠征（Oliver）轟進了36分。這個24歲、長著娃娃臉的男生，出身籃球世家，常被傳媒和球迷稱為「Adam（徐遠成）細佬」，正打出名堂。

Oliver前年帶著NCAA D1的經驗回港，加盟福建，打了7場聯賽，場均取得15.7分。漫長的休季，他獲選港隊，北上參加CBA夏季聯賽，即使疫情爆發，也沒停下腳步，安排一套長期計劃，提升技術和體能。成效，在銀牌彰顯。他首場對南青，憑著準繩的中距離，攻進29分，最後一場對東方，更擴大攻擊範圍，投進6顆三分球，轟進36分，告訴我們：「只要福建擦出火花，可以贏任何一隊。」

擦出火花，是福建，也是Oliver重要一課，如何把個人能力融入團隊，與另外兩個球星鄭錦興、黃律堯產生「1+1+1>3」的效果，會決定球隊上限。

許烜行

年齡：25歲

身高：1.75米

位置：後衛

球隊：永倫

永倫，甲一平均年齡最高的球隊，主力泰那34歲，潘志豪和周迎堅達「40大關」，急需注入新血。許烜行，論身高（1.75米），在「一吋長一吋強」的籃球世界確實輸蝕，卻在「處子季」打出風格，有望成為「黃金戰士」的未來。

大專時期，阿行以速度和得分能力見稱，曾帶領浸大打進決賽。但甲一不同，他與泰那「撞位」，首要任務變成控球、組織，在防守端展現年輕人的活力。不過，他沒自廢武功，當泰那「背靠背」體力下降，就挺身而出搶分，對南青一仗攻進17分正是代表作。場內場外，泰那經常提點阿行，可見對其期望頗高：「他做得很好，只要冷靜一點，快之餘也要學會放慢節奏。」

林俊光

年齡：26歲

身高：1.84米

位置：後衞

球隊：滿貫

滿貫今季「大換血」，找來MVP蔡再懃、方誠義、黃鎮煒等，牌面實力固然上升，也面對磨合問題，需要一個指揮官疏導進攻。偏偏葉俊傑腳踭受傷，缺席整個銀牌。林俊光（阿爆）臨危受命「擔正」，未見怯場，還展現獨到視野和控球能力，表現稱職。

阿爆過往多數充當「綠軍」第6人，在主力休息時，提供外線火力，今季進攻板斧更多，膽量更大，經常強闖籃底博犯。闊別球場兩年，首場銀牌對康仁福建，首節已獨取9分；決賽對南華，更扮演追分功臣，內外開弓攻進11分。隨著聯賽開鑼，葉俊傑回歸，主帥朱耀明如何分配兩人時間和定位，值得期待。

蘇柏軒

年齡：23歲

身高：1.83米

位置：後衞

球隊：南青

「青春班」南青一樣改頭換面，僅得蘇恩樂、潘正熙和潘文豪留隊，而10個新人中，蘇柏軒（蘇刨）表現最有驚喜。「蘇刨」曾就讀裘錦秋中學，在Panasonic學界籃球邀請賽膺得分王，畢業後，赴台升讀明道大學，經過UBA的洗禮，打法遠比同齡人成熟。

23歲的他，甲一「處子季」已與外援Christopher Mclaughlin，一外一內擔起球隊得分重任，首場銀牌對康仁福建，就投進4顆三分球，取得16分；第2場對遊協，更射進5支冷箭，攻進全隊最高的24分，4場銀牌場均貢獻16.8分，相信假以時日，累積更多經驗，很大機會獲提拔到南華，成為「Big 4」一員。

卜聿揚

年齡：21歲

身高：2.08米

位置：中鋒

球隊：東方龍獅

卜聿揚，身高2.08米，臂展2.2米，是香港難得一見的「巨人」，今季由東方龍獅青年軍提拔到一隊，甲一「處子戰」已交出13分9籃板3封阻，包括兩次入樽，燃點氣氛。其後兩場，對位香港第一中鋒惠龍兒（Duncan）和賀斯福，也展現初生之犢不畏虎的精神，分別攻進14分和17分，獲Duncan盛讚：「卜仔是一個好球員，很有潛質，在比賽中仍能放膽試。」

阿卜曾到台灣學法，為泰山高中征戰HBL，當時技術相對粗糙，也未能跟上球隊節奏，想不到相隔3年，竟改頭換面，可在籃底做出一些靈巧腳步之餘，身體質素也大幅提升。但他謙稱還有進步空間：「這幾場銀牌無論接應或持球進攻，腳步都有點凌亂，如果做好這些細節，體型優勢會更明顯。防守方面，站位不夠精準，需要多加練習，會給自己的表現65分。」

他對生涯首季聯賽充滿期待，一來想針對不同球隊，執行不同戰術，二來想硬撼外援：「據聞今季很多球隊請了大個子外援，都說外援實力好過本土，所以我很期待對位，看看誰較優勝。」至於目標，他與隊友一樣劍指冠軍：「個人目標，則是證明自己是香港最好的內線球員之一。」