F1中國第1人！周冠宇新賽季目標：有分落袋

中國首位F1車手誕生！周冠宇代替不再續約的基奧雲拿斯將於明年夥拍保迪斯，為愛快羅密歐（Alfa Romeo）車隊出戰2022年世界一級方程式，為中國賽車壇寫下里程碑。

「知道這個消息的時候很激動又感覺不太真實，就像發夢一樣，能夠成為F１車手是我一直夢寐以求的，現在真是夢想成真。」周冠宇1999年在上海世生，從小已對賽車有濃厚興趣，10歲已獲全國卡丁賽錦標賽8個分站的全部冠軍，而2010年在父母的支持下前赴英國，一邊返學一邊訓練，並開始歐洲卡丁車生涯，接連在全美、全英及歐洲錦標賽14至17歲組別奪年度總冠軍，連法拉利車手學院都向他拋下橄欖枝。

現年22歲的周冠宇，2019年至今效力F2的UNI-Virtuosi車隊，今季表現突出贏得3個分站冠軍，總成績排第二；下個賽季他將與由平治過檔的車壇名將保迪斯拍住上，他充滿期待，並期望可以為車隊爭取積分，甚至登上頒獎台而努力。「自己的第一個F１賽季，我望穩打穩扎，提升每一個細節，明年會有很多對我來說的新賽道，同時也是全新的F１賽車，希望可以把自己這幾年所學到的實踐出來。」他笑言首季目標是希望可以拿到積分。