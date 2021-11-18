伍家朗輕取日本小將闖8強　鄧謝配再演逆轉

香港羽毛球一哥伍家朗今日（18日）在印尼大師賽，以直落兩局輕取日本的渡邊航貴，晉級男單8強。而兩對混雙組合鄧俊文／謝影雪及張德正／吳詠瑢命途各異，前者反勝晉級，後者慘遭逆轉出局。

伍家朗在首圈淘汰印尼球手後，休息一日迎來世界排名42位的日本小將渡邊航貴。雙方曾交手一次，港將苦戰3局才獲勝，今次顯得遊刃有餘，僅花40分鐘，就以21：16、21：14淘汰對手，將與4號種子、中華台北好手周天成爭奪4強席位。

混雙組合鄧俊文／謝影雪晉級過程相對驚險，面對賽前一日公布戀情的馬來西亞「情侶檔」吳塤閥／賴潔敏，表現慢熱，以15：21先失一局。「鄧謝配」次局回勇，以21：7大炒對手。進入決勝局，雙方爭持激烈，港將落後17：19時，連取3分，率先取得賽點，即使對手扳平20：20，仍順利以22：20反勝，躋身8強。

另一混雙組合、世界排名33位的張德正／吳詠瑢，面對世界排名第10的印尼組合Hafiz Faizal／Gloria Emanuelle Widjaja，在先贏一局21：9的情況下，連輸15：21、11：21，以局數1：2出局，無緣8強。