又多一個！基亞利殊被爆一腳踏3船！

今夏以1億鎊轉會費加盟曼城嘅基亞利殊，喺球場上表現未算特別突出，不過感情生活就成為英國傳媒熱話！早前佢被影到背住Model女友Sasha Attwood，同女星Emily Atack拍拖，結果Sasha攤牌要求基亞利殊交出「最後答案」，點知英國傳媒再發現，原來基亞利殊同一時間亦同真人屬女星Amber Gill行埋，即係一腳踏3船！

英國《太陽報》爆料，基亞利殊喺同Emily Atack偷情嘅時間，亦同《求愛島》冠軍女星Amber Gill有過幾次秘密約會，知情人士透露：「Amber同基亞利殊喺網上認識後，近幾個月有過幾次約會，包括去酒店，Amber覺得佢哋有機會發展，直到Emily嘅消息出現令佢晴天霹靂，Amber懷疑基亞利殊同一時間同多個女孩約會。」

暫時未知基亞利殊會點樣抉擇，但相信曼城領隊哥迪奧拿會要求佢盡快解決場外是非，專心踢好球場上嘅比賽。