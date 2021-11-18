馬文軒創業做老闆　夢想與現實並存

可能在許多人眼中，今季被標準流浪外借到丙組香港飛馬、平日還要協助處理球會文書工作的馬文軒，又儍又蠢！但原來這位剛畢業於理工大學的後生仔，不旦不儍不蠢，還很有商業頭腦，於今年7月創業做老闆，讓自己有本錢去繼續追逐足球夢想，而毋須為現實生活擔憂。

剛過去的周三(17日)為理工大學的畢業禮，就讀土木工程系的馬文軒戴起四方帽，象徵4年的大學生生涯正式結朿。正當大部份同學準備入職，為1年後考取測量師或安全主任牌照做準備之時，「文軒」早已另有打算。「坦白講，未畢業都已經決定咗唔會入行，因為我好早已經為自己訂立咗目標，就係花4至5年嘅時間，全力喺職業足球員方面發展。」正因為這個目標，「文軒」今季接受了會方的安排，為香港飛馬出戰丙組聯賽，平日跟標準流浪練波，同時協助處理會方的文書工作，為的就是爭取更多上陣機會。

「與期齋練冇得出場，我寧願轉戰丙組，起碼可以踢多啲，咁有機會提升自己嘅實力。咁樣諗法啱唔啱我唔知，但呢一刻我相信自己係揀得啱嘅，或者有人覺得我好任性，但我好清楚知道自己唔係！」「文軒」在媽媽全力支持下，多年來一邊讀書，一邊追逐足球夢想，如今學士學位在手，故決定放手一搏。

「22歲仔大學畢業有工唔做！」、「踢丙組點生活？」、「唔好話畀家用，一定仲問阿媽攞錢！」這些都可能是球迷朋友這一刻產生的疑問，但實際情況絕非如此：「我唔係有工唔做，只係唔打工，自己去創業。我喺今年7月開始搞咗啲小生意，呢5個月事務發展都唔錯，收入足夠我自給自足，同定時畀家用媽咪。」「文軒」創業後主要從事Party Room、手作香薰蠟燭和香水，以及手工木製品，目前有4位員工，短期內還會與弟弟「文政」和好兄弟潘沛軒開展新的生意。「創業以嚟都好順利，幾位同事都好幫得手，等我可以有足夠『本錢』去繼續追夢，我會畀4至5年時間自己，踢得起當然最開心，就算事與願違，到時咪專心做生意，對我嚟講冇蝕底嘅。」