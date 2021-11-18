昔日金童長大了　陳肇鈞降臨傑志繼續發光

陳肇鈞（Philip）自出道以來一直以才華洋溢見稱，2019年成為和富大埔奪冠功臣的他，轉眼間已踏入29歲，近年發展卻彷彿走入樽頸。今季獲得傑志垂青，加盟這支衞冕冠軍球隊，到底是他的最後機會，抑或是最佳時機呢？

圖／文：黃雋謙

甫出道的陳肇鈞，挾着從巴西學成歸來的光環征戰港甲，獲得過「最佳青年球員」嘉許，2019年更替大埔首奪港超桂冠。不過近年他在冠忠南區未能延續光輝，後來更因與教練團不合而離隊，令其一度陷入半季自由身，「呢年係一個好好停低反醒嘅時刻，畀自己Refresh一下。」他如是說。

上季短暫效力標準流浪，球會的營運成本當然比不上大會，他承認這局限了球員的發揮，「好多資源上嘅限制，令你做唔到想做嘅嘢，我本身好體諒佢哋，但當然可以做好啲。」今季轉投更具規模的傑志，Philip直言「失去過才懂得珍惜」：「好慶幸有咁嘅設備、隊友同教練，真係似番間職業球會，直頭有啲外國嘅感覺，香港係應該有幾間好似咁做嘅會。」

猶記得數年前傑志曾與Philip扯上關係，但最終只閒樓梯響；數年過去，傳聞終於成真，他竟自稱「好彩」，「上季季尾喺流浪踢咗幾場令人深刻嘅波，可能畀人記得我仲喺球圈入面，咁啱嗰陣開始聯絡『朱Sir』，之後就過咗嚟。」他道出那陳腔濫調的道理：「機會唔會無啦啦跌落嚟你度，都要裝備好自己」，卻又十分寫實。

驀然回首，這名昔日金童明年將步入「3字頭」，其頭上的光環亦隨年歲增長而褪色。加盟「藍鳥」，他堅稱絕不視其職業生涯的最後機會，反而是「最佳Timing」：「以前除咗技術之外，心態都未夠成熟，反而接近30歲係最幫到球隊嘅時候。」

Philip謂，過往不論在南華抑或東方龍獅等球隊，在眾多外援面前皆會怯場，而本地華將則往往充當陪襯或輔助的角色；如今即將踏入而立之年的他，下定決心要和外援競爭正選位置，「唔應該好似以前咁老奉畀外援踢，而係大家平等咁挑戰，喺球場上係要有個位置。」

陳肇鈞一向予人一種「鬼仔性格」的感覺，場外場內均散發着一種獨一無二，卻又難以馴服的魅力。唯獨在傑志，隊內一種獨特氣色竟將這位「性格巨星」完美收服，「隊內年紀大啲嘅入籍球員唔會畀自己懶散，行出嚟個態度已經好唔同，專注練波同比賽，見到佢哋咁樣都會自動波跟番節奏。」他強調，他們對自身要求甚高，特別是首席射手丹恩奴域，「40歲仲場場同你跑足90分鐘」，並為本地年青球員樹立榜樣，「香港球員如果想進步嘅話，係需要有啲好似丹恩咁嘅人帶住。」

陳肇鈞Profile

出生日期：1992年8月1日（29歲）

現效力球隊：傑志 位置：中場

曾效力球隊：深水埗、橫濱FC（香港）、南華、東方龍獅、冠忠南區、和富大埔、標準流浪

今季上陣／入球：3場／1球

主要榮譽：

2013/14 高級組銀牌冠軍（南華）

2014/15 香港足球明星選舉－最佳青年球員（南華）

2014、2015 社區盃冠軍（南華）

2018/19 港超聯冠軍（和富大埔）

2018/19 香港足球明星選舉－最佳中場（和富大埔）

回首過去，陳肇鈞歷來不乏征戰大賽的經驗，當中包括效力南華時初踏「亞冠盃」賽場，以及為港隊出戰「東亞錦標賽」決賽周等，「有年亞冠外對春武里，一落場已經Feel到同佢哋爭幾遠，我哋仲要特登搵巴域斯同卡古特嚟踢，都輸3比0。」他亦難忘作客柔佛DT的經歷，「好似地獄咁，速度又快，『港威』、艾華都跑到快，但人哋慢行都快過你全速跑。」

上屆「亞冠盃」，傑志創下香港球會歷來的最佳成績；明年他們將再次踏入這個亞洲最高舞台，陳肇鈞期望自己能在控球和組織上協助球隊，「我唔係特別多長處，但暫時喺傑志唔係太多呢類球員」。本地球員逢出戰亞洲賽，往往因信心不足而未能發揮出應有水準，而「見慣大場面」的他則揚言：「身為一位球員，應該冇一場波要驚，就算聽日對巴塞都係咁樣面對，因為要享受場波，先表現到最真嘅你。」