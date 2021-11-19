荷蘭國腳被控意圖謀殺　足球生涯隨時玩完

今個星期拎到世界盃決賽周資格嘅荷蘭，周四(19日)爆出驚人消息，曾代表荷蘭上陣50次嘅29歲中場昆斯普美斯，被指係上年一次家庭聚會入面用刀襲擊一個親戚，日前正式被控企圖謀殺同嚴重傷人，足球生涯隨時玩完。

夏天有份為荷蘭出戰歐國盃決賽周嘅昆斯普美斯，今季由阿積士重返莫斯科斯巴達效力，佢被指上年7月喺阿姆斯特丹一次家庭聚會入面，用刀插傷一名男姓親戚，導致對方嚴重受傷，據報兩人之前已經鬧過交，而受害者喺11月提出控告，昆斯普美斯一度被捕，但2日之後就獲釋，呢位荷蘭國腳一直堅稱自己並唔喺現場，否認指控。

經荷蘭警方調查後，日前正式控告昆斯普美斯企圖謀殺同嚴重傷人，目前仍然未有審訊日期。昆斯普美斯2011年喺川迪出道後，被視為荷蘭其中一位天才球星，佢喺2014年公開證實得到當時曼聯領隊尹戈爾斟介，但佢最終轉投莫斯科斯巴達，之後效力過西維爾、阿積士2支勁旅，亦成為荷蘭國家隊常規國腳，至今有50頂喼帽並攻入7球。