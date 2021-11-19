澳職開鑼！墨爾本城展現藍色力量

新一季澳職周五(19日)日開鑼，上演「英」雄故事，「曼城姐妹球會」墨爾本城上季囊括常規賽及季後賽錦標，成為「雙料冠軍」，將「藍月亮」光芒照射至南半球。珀斯光輝、西悉尼流浪者有樣學樣，今季引入「藍色力量」，分別簽入兩位前曼城球星史杜列治及魯迪維爾，同墨爾本城一較高低，加上奪冠次數最多嘅FC悉尼捲土重來，勢必有一番激鬥。

澳職揭幕戰，墨爾本城主場對布里斯班獅吼，上季「雙料王」墨爾本城保留原有主力班底，包括射手占美麥卡倫，實力有保證。反觀獅吼有主力流失，中場檀崎龍孔、後衞基利斯菲爾已經離隊，實力受到削弱，加上兩隊近4次對賽，墨爾本城取得3勝1負，有力旗開得勝，主勝值博。(myTV SUPER周五下午4時45分直播)

墨爾本城同英超豪門曼城屬於同一個集團擁有，財力雄厚，兩年前簽入澳洲星級國腳占美麥卡倫之後，球隊表現突飛猛進，呢位28歲前鋒入球率極高，過去兩季上陣49場聯賽共轟48球，換言之平均每場接近攻入1球。墨城上季26場常規賽攻入57球，冠絕各隊，成為奪冠嘅關鍵，占美麥卡倫擔演最重要角色，球隊繼續有佢助陣，攻力就有保證。

獅吼主力流失難作惡

至於獅吼上季雖然打入季後賽，但首圈就被淘汰，實力不足以同「墨城」相提並論。何況獅吼今季有兩位主將離隊，其中檀崎龍孔上季射入9球，屬於獅吼首席射手，至於基利斯菲爾係防線支柱，兩人一齊離隊，勢令獅吼攻守能力都受到嚴重打擊，今場更加無力同墨爾本城抗衡，預料作客出擊難逃一敗。

直播表

周五4:45pm 澳職 墨爾本城 Vs 布里斯班獅吼

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