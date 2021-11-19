菁英盃　又入球騷？晉峰激鬥標準流浪

周六（20日）頭場上演一場「菁英盃」賽事，晉峰與標準流浪會在大埔運動場交手。兩軍對陣向來是入球保證，上月聯賽交鋒流浪正正5比3反勝「粉紅兵團」，今仗再度碰頭有望再演入球騷！（周六下午3時開賽）

晉峰上仗再吞東方龍獅4蛋，各項賽事遭遇4連敗，兼失了18球之多，葉卓文、林樂勤及邵昀俊3名港隊U23代表完成隔離後，今仗雖能趕及披甲，但艾拔簡勞、曾仲楠需要停賽，何思哲、佐敦布朗及鄭璟昊亦因傷缺陣，對球隊調兵遣將有很大影響。

總教練何信賢坦言球隊將以殘陣出戰，防守上難免有所擔心：「正選後衞無咗3個，要重新執過囉，另外上場兩個後備出場嘅都傷咗，我都唔知點形容呢刻個情況。」相隔兩個星期才再次比賽，「何sir」表示球員比賽狀態未足，信心及士氣亦未完全恢復，希望球員盡力去踢，並拉近雙方差距。

標準流浪上場3比2擊敗港會，雖然贏得驚險，但至少在不敵東方龍獅一仗後回勇。陣中盧兆崎、林廷衍等4名球員剛完成隔離，教練賴嘉輝指他們的狀態還好，但今仗仍會因應恢復進度調節他們的上陣時間。

26歲日本中堅林遼太剛加入球隊，「賴Sir」稱此子的能力符合期望：「佢係我哋想搵嘅中堅，但佢嚟之前斯里蘭卡聯賽停咗，比賽狀態得7成，就係要靠『菁英盃』畀佢提升。」

剛戰畢「U23亞洲盃」的余在言表示，隔離期間港隊安排體能訓練，令球員的狀態不至於急跌。這位20歲中場球員今季獲得更多上陣機會，他認為自己的表現有進步空間：「希望入多啲波，仲適應緊流浪嘅Style，我會喺林嘉緯、盧均宜呢啲有經驗嘅球員身上學多啲嘢。」