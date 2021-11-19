蔡再懃重提銀牌總決賽輸波：對自己好失望

甲一滿貫球星蔡再懃、退役籃球員蘇伊俊周五（19日）聯同人氣組合MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）和江𤒹生（AK）出席活動，4人分成兩隊比賽，最終打成16比16和氣收場。滿貫早前於高級組銀牌總決賽不敵南華得亞軍，主力之一的蔡再懃自責未能挺身而出，對賽果感到非常失望，他期待在聯賽重新出發，打出滿意的一季。

蔡再懃和蘇伊俊均表示有留意新一季NBA，前者力撐塞爾特人：「我支持謝倫布朗和達頓，加上自己今年打滿貫，大家都是綠軍嘛！」韋斯布克亦是蔡再懃另一喜愛的NBA球星，對於「韋少」近月表現備受抨擊，「阿懃」認為此子仍需時間和湖人隊友磨合：「相信到季中才會見到化學作用，加上勒邦占士受傷，最近湖人都打得很吃力。」

滿貫和南華月初在高級組銀牌總決賽合演精彩大戰，頭3節落後的「綠軍」第4節曾奮力追平，惜後勁不繼，以59比69告負。倒戈出戰的蔡再懃重談當日心情：「其實我們『有得打』，可惜臨尾我們用了好多體力去夾內線，防守方面付出好多，變相進攻都『跌watt』， 加上自己未能把握好罰球機會，所以自己好唔開心。」不過他表示一切已成過去，唯有放眼聯賽：「我希望在聯賽再做好一點，例如幫球隊提升士氣、或者在第四節挺身而出，希望聯賽有外援後，球隊會發揮得更好。」

至於蘇伊俊則看好勇士和公牛能打進總決賽：「勇士今季不得了！史提芬居里狀態很好，整支球隊串連亦很出色，而公牛默契亦不錯，打籃球最緊要分工做得好。」今年退役的「阿蘇」表示，現時頗享受各種新挑戰：「我去了群育學校教籃球，希望透過籃球，讓問題少年重回正軌。」