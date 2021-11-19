近4聯賽作客喪入17粒　拜仁猛虎出柙大盤格

周六(20日)凌晨德甲獨腳戲，排聯賽尾3嘅奧格斯堡主場迎戰榜首拜仁慕尼黑。拜仁有羅拔利雲度夫斯基、紐亞等毋須出戰世盃外圍賽尾輪，仲有抖到夠嘅基拿比、穆斯亞拿等，今仗勢必如猛虎出柙。拜仁喺聯賽客場出擊火力全開、以攻代守，弱旅奧格斯堡好難擋得住，3.5球嘅大盤值博。(周六凌晨3時30分開賽)

拜仁雖然有多名球員入選所屬國家隊，好彩德國國腳紐亞同哥列斯卡，以及波蘭射手羅拔利雲度夫斯基，都喺世盃外尾輪獲得免戰牌，其中前兩者更可提早離隊休息，減低體能消耗。至於「羅拔佬」狀態弗到爆，今年各項賽事累積入62粒，單計今季聯賽已入13球，士哥停不了。

儘管拜仁守將歷卡斯蘇尼早前確實新冠肺炎，令同佢有緊密接觸嘅基拿比、穆斯亞拿及甘美治，就算入選德國隊都要隔離，但反而因禍得福唔使踢。基拿比、穆斯亞拿已經復操，餓波咁耐隨時勁搶韁，對拜仁主帥拿高斯文嚟講確係天大喜訊。

另一邊廂，奧格斯堡今季11場聯賽輸6場，依家淪為尾3，仲有尼達列治拿、伊亞高波度治、列斯奧斯福特及古維利奧等因傷倦勤，主場出擊亦難樂觀。睇番拜仁近4仗聯賽作客贏晒之餘，更狂轟17粒，全開4球或以上，預計今仗會繼續狂攻，3.5球嘅大盤值得捧場。